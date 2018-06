Marcelo Rosenbaum avisa: o design está em tudo na vida das pessoas

Publicado em 25/06/2018 - 21h41min.

O designer Marcelo Rosenbaum, que ganhou popularidade no País com o quadro Lar Doce Lar, do programa de Luciano Huck, na TV Globo, e o programa Decora, no GNT, esteve em Porto Alegre e falou sobre as soluções para quem quer transformar a casa. Ele foi a atração do projeto Obra Prima, que a Tumelero vai oferecer nas lojas. Ao participar do quadro Olha Só!, com o colunista Ivan Mattos, Rosenbaum lembrou que design está em tudo. E, o melhor, é que gastando muito ou pouco, cada um pode buscar o que mais gosta.