Croácia goleia a Argentina e complica classificação dos hermanos na Copa

Os bolões dos resultados da Copa sofreram um baque na na tarde desta quinta-feira (21). A favorita Argentina tomou um baile do selecionado croata e saiu derrotada por 3 a 0, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo. O duelo foi disputado no relvado do Nizhny Novgorod, na Rússia. Os jornalistas Os jornalistas Juliano Tatsch e Igor Natusch analisam o desempenho dos hermanos, que estão perto de serem eliminados do Mundial.