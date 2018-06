Para Leandro Melnick, Pontal vai aproximar cidadão de Porto Alegre do Guaíba

Após anos de debates e dezenas de alterações no projeto, o novo Pontal do Estaleiro, na zona sul de Porto Alegre, deve começar a ser erguido em breve e ficar pronto em até 40 meses. O projeto foi apresentado na terça-feira (12) pela incorporadora Melnick Even - que construirá e comercializará a torre - e pela BM Par Empreendimentos, que vai gerir o shopping. No vídeo, Leandro Melnick, presidente da construtora, faz uma defesa apaixonada do projeto, afirmando que "a nossa cidade vai finalmente ter uma relação real, forte, pública e aberta com o Guaíba". Para mais informações sobre o projeto imobiliário, confira a reportagem Obras do Pontal do Estaleiro devem ser entregues em 2021