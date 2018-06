CEO da Bia Brazil Activewear destaca os desafios dos exportadores de vestuário

A Bia Brazil Activewear, com sede em Porto Alegre, é uma das empresas líderes em exportação de roupas de ginástica no País. Em depoimento para o especial Dia da Indústria 2018 , Beatriz Dockhorn, CEO da empresa, fala sobre os desafio do setor têxtil e de vestuário, destaca os desafios das empresas que atuam em exportação e explica a importância da customização de produtos neste segmento. Saiba mais na reportagem Bia Brazil Activewear amplia negócios dentro do País