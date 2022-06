Bragantino x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

vencer o Bragantino, neste domingo (5), às 19h, no estádio Abi Chedid, em Bragança Paulista O Inter quer encerrar a sequência de cinco empates seguidos que acumula no Campeonato Brasileiro. E para que isso aconteça, os comandados de Mano Menezes precisarão. Um triunfo diante da equipe de Maurício Barbieri pode reaproximar o Colorado da parte de cima da tabela.

Mano deve promover duas alterações na equipe em relação ao time que empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO, na última rodada do Nacional. Na zaga, Gabriel Mercado retorna na vaga de Bruno Méndez, que segue com a situação indefinida quanto a sua permanência no Beira-Rio. Já no ataque, David deve ganhar mais uma chance, já que Alemão não deve estar 100% recuperado do edema na coxa esquerda.

Do lado do Bragantino, a principal ausência é o zagueiro Léo Ortiz, que está participando dos amistosos da seleção brasileiro na Ásia. Eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, restou apenas o Brasileirão ao time do interior paulista.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bragantino - Cleiton; Andrés Hurtado, Kevin, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Praxedes; Artur, Helinho e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

Inter - Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rodrigo Dourado, Edenilson, Carlos de Pena e Alan Patrick; Wanderson e David (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem - Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA), auxiliado por Michael Correia e Daniel do Espirito Santo Parro (trio do Rio de Janeiro). VAR: Adriano Milczvski (PR).

SERVIÇO - BRAGANTINO x INTER

Local: Estádio Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Horário: 19h (Brasília) deste domingo (5).

Transmissão: Sportv e Premiere.