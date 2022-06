Após semana conturbada, Inter mede forças com o Bragantino

empate em 1 a 1 com o Atlético-GO a quarta-feira teve greve dos jogadores e boicote ao treino por atraso no pagamento dos direitos de imagem de parte do grupo. A semana do Inter foi bastante conturbada. Depois do, na segunda-feira (30), e as vaias da torcida,Com a situação controlada pela direção, o foco colorado passa a ser o duelo com o Bragantino, domingo (5), às 19h, em Bragança Paulista. Já são cinco empates seguidos no Brasileirão e há necessidade de voltar a vencer.

Faltando dois treinos para o confronto com os paulistas, na atividade desta quinta-feira (2), o técnico Mano Menezes indicou duas mudanças em relação à formação que empatou com os goianos. Na defesa, Bruno Méndez, que segue com seu futuro indefinido no clube e, cada vez mais próximo dos seis jogos pelo Brasileiro - número limite para que não possa atuar por outro clube -, não deve jogar. Com isso, Gabriel Mercado, que retorna de suspensão automática, forma a dupla ao lado de Vitão.

A outra mudança indicada por Mano foi no ataque. David, que ficou no banco como opção diante do Atlético-GO, preterido por Cadorini, pode voltar à titularidade. A única ameaça é Alemão, mas o atacante está voltando aos poucos a trabalhar com bola. Ele sofreu um edema muscular na coxa esquerda e é dúvida para domingo. Caso seja liberado, o camisa 35 pode aparecer no banco.

Uma provável escalação para enfrentar o Massa Bruta tem Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rodrigo Dourado, Edenilson, Carlos de Pena e Alan Patrick; Wanderson e David (Alemão).

Taison segue como opção na suplência. Na segunda-feira, o camisa 7 entrou no intervalo na vaga de Cadorini, mas mostrou que ainda não está pronto e precisa melhorar o condicionamento. Quem volta a ficar à disposição é Maurício. O meia se recuperou de um problema no joelho esquerdo, treinou normalmente e reforça o banco em Bragança Paulista.

Em meio à crise vivida na semana, a atividade desta quinta-feira contou com a presença do presidente Alessandro Barcellos e do vice de futebol, Emílio Papaléo Zin. Eles acompanharam parte do treino, um dia após a negativa do grupo em treinar devido aos atrasos de três meses no pagamento dos direitos de imagem de parte do elenco. O grupo ainda treina nesta sexta e sábado, antes do embarque para São Paulo.