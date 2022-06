LeBron James se torna primeiro jogador de basquete em atividade na lista de bilionários da Forbes

LeBron James se tornou o primeiro jogador de basquete a integrar a lista de bilionários da Forbes enquanto ainda está em atividade nas quadras. O astro do Los Angeles Lakers, quatro vezes campeão da NBA e com 18 nomeações ao All-Star, conseguiu o feito aos 37 anos.

A fortuna de LeBron é estimada em US$ 1 bilhão (R$ 4,78 bi), de acordo com a Forbes. Michael Jordan, o único outro bilionário que esteve ligado ao basquete, entrou nessa seleta lista apenas em 2014, mais de dez anos depois de sua aposentadoria.

Apenas no ano passado, o camisa 6 dos Lakers recebeu US$ 121,2 milhões (R$ 578,8 mi). Tal quantia fez com que ele fosse o segundo atleta mais bem pago do mundo em 2021, atrás apenas de Lionel Messi.

Em sua carreira, ele recebeu mais de US$ 385 milhões em salários dos três times que defendeu (Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers). Fora da quadra, o jogador teve uma receita de cerca de US$ 900 milhões de endossos e outros empreendimentos comerciais, segundo a revista. Sem a dedução de impostos, os negócios de LeBron valem mais de US$ 1,2 bilhão.

Detalhando a fortuna do atleta, a Forbes estima que a 'SpringHill Company' tem participação de cerca de US$ 300 milhões (R$ 1,4 bi) no valor total. A companhia é uma junção de três empresas: a agência de Jarketing James Robot Company, a plataforma de atletas Uninterrupted e a produtora SpringHill Entertainment.

LeBron investiu pesado na companhia em 2020 e é o maior acionista individual. Entre as produções que contaram com a colaboração da SpringHill está 'Space Jam 2' e a série 'Caos Perfeito', sobre a carreira de Neymar.

O jogador também detém 1% do Fenay Sports Group, que possui o Boston Red Sox e o Liverpool, além de outros investimentos. A participação de LeBron no grupo rende US$ 90 milhões (R$ 430 milhões) a seu patrimônio estimado.

As propriedades do atleta integram a lista, já que ele é dono de pelo menos três imóveis, que valem cerca de US$ 80 milhões (R$ 382 milhões). Ele possui uma mansão de US$ 10 milhões perto de sua cidade natal, Akron, em Ohio. Além disso, ele ostenta duas mansões em Los Angeles no valor aproximado de US$ 70 milhões.

A 'Blaze Pizza' é outra aposta de LeBron. Em 2015, o jogador largou seu contrato de patrocínio com o McDonald's para começar como investidor na rede de pizzarias. A franquia já possui mais de 300 lojas espalhadas pelos EUA e Canadá, e a participação do astro do basquete vale cerca de US$ 30 milhões (R$ 143 milhões).

Finalizando, cerca de meio bilhão de dólares (R$ 2,4 bi), metade da fortuna do jogador, está em ativos líquidos. LeBron ainda possui participação em outros investimentos e mostra ser um empresário de sucesso enquanto ainda brilha nas quadras da NBA.