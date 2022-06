Grêmio tem duelo decisivo com o Vasco

confronto com o Vasco, nesta quinta-feira (2), às 20h Embora a direção não tenha confirmado, o, pode ser decisivo para a permanência de Roger Machado no comando técnico do Grêmio. Um novo insucesso na Série B deve provocar mudanças em todo o departamento de futebol. Mesmo que esteja na quinta colocação, apenas a dois pontos do G4, o time não vence a quatro jogos e precisa se reencontrar com a vitória. O último triunfo foi diante do CRB, no dia 30 de abril. De lá para cá, o Tricolor teve a derrota para o Cruzeiro e empates com Ituano, Criciúma e Vila Nova-GO.

E para que isso ocorra, Roger deve recorrer aos cascudos, colocando experiência dentro de campo. Depois do empate sem gols com os goianos, e as críticas à atuação, o treinador teve apenas dois treinamentos para montar a equipe, sem Villasanti e Campaz, que estão servindo às seleções paraguaia e colombiana, respectivamente.

Em princípio, seria uma boa oportunidade para o retorno de Lucas Silva ao time. No entanto, Roger deve optar por Thiago Santos, dando ainda mais consistência à marcação no meio-campo. Já na vaga de Campaz, a novidade pode ser o meia Benítez. O argentino conhece bem São Januário e deve ser o responsável pela articulação das jogadas no setor.

Quem retoma a titularidade é o zagueiro Kannemann. Após uma indisposição antes do jogo em Goiânia, o argentino ficou de fora. Quem também está de volta é o lateral-direito Edílson, que atuou em apenas 15 minutos diante do Guarani e sentiu um problema muscular. Dessa forma, o Tricolor deve ir a campo com Brenno; Geromel, Kannemann, Bruno Alves; Edílson, Thiago Santos, Bitello, Benítez e Nicolas; Biel e Diego Souza.

Fora de campo a situação também está conturbada. O início da semana gremista foi repleta de reuniões de remobilização e cobrança. A saída de Roger até foi cogitada, mas o presidente Romildo Bolzan Júnior deu mais um voto de confiança ao treinador e seu departamento de futebol A pergunta que fica é: até quando o mandatário terá forças de manter o técnico?

Do lado do Vasco, o técnico Zé Ricardo terá Gabriel Dias à disposição, retornando de suspensão. Uma provável escalação tem Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Andrey, Nenê; Figueiredo (Palacios), Pec e Getúlio (Raniel).