Com direitos de imagem atrasados, jogadores do Inter se recusam a treinar

A quarta-feira (1º) começou agitada pelos lados do Beira-Rio. Conforme informações de jornalistas que acompanham o dia a dia do Inter, o treino da manhã de hoje foi cancelado em razão de um movimento dos jogadores, que estariam cobrando pagamentos atrasados.

Informações dão conta de que a decisão partiu de lideranças do grupo de jogadores que cobram o atraso no pagamento dos direitos de imagem. Segundo informações preliminares, os pagamentos estão com três meses de atraso. Em razão disso, os jogadores se recusaram a treinar.

O trabalho estava marcado para ter início às 9h45min, no CT do Parque Gigante. A atividade não aconteceu e os atletas deixaram o CT ao redor das 10h30min.

Conforme o GloboEsporte.com, alguns atletas estariam com até 4 meses de pagamentos dos direitos de imagem em atraso.

A direção colorada ainda não se manifestou sobre a situação.