Mano terá que rever convicções para voltar a vencer

A atuação apresentada no 1 a 1 com o Atlético-GO foi digna das vaias recebidas pelo time do Inter, na noite de segunda-feira (30). O quinto empate seguido no Brasileirão colocou o Colorado como a equipe que mais empatou na competição. Sem conseguir uma sequência de vitórias - o time estacionou na segunda página da classificação (11º lugar) -, não consegue se aproximar da parte de cima da tabela.

E para se reencontrar com os triunfos, o técnico Mano Menezes deve rever algumas convicções. Elogiado por fazer com que o time parasse de vazar atrás, o treinador viu sua formação sofrer gols nos últimos quatro jogos. É verdade que a equipe está fazendo gols, mas não o suficiente para garantir os três pontos.

Na coletiva pós-jogo, Mano deu a entender que Alemão voltará a receber uma chance já no próximo compromisso pelo Brasileirão, diante do Bragantino, no interior paulista, no domingo. Ele ficou de fora dos últimos dois jogos devido a um edema na coxa direita. Nesta segunda-feira, Mano deu uma oportunidade para Cadorini, mas sacou o jovem no intervalo.

Aliás, as substituições do treinador diante dos goianos foram bem questionáveis. Do outro lado, Jorginho trocou algumas peças e controlou o Inter na etapa final. Dessa forma, o 1 a 1 até ficou barato para os donos da casa, que viram o goleiro Daniel ser eleito o melhor em campo.

As próximas duas partidas serão fora de casa - Bragantino e Santos - e com times que, normalmente, propõe o jogo, o que pode facilitar o jogo reativo, preferência de Mano. Taison mostrou que ainda está fora de ritmo e não deve ser titular agora. Uma alternativa para o duelo com o Massa Bruta seria a entrada do jovem Estêvão no meio-campo, fazendo parceria com Alan Patrick e dando mais mobilidade ao setor.

No ataque, caso esteja 100% recuperado, Alemão deve ser o escolhido. Ele será liberado para os treinos nesta quarta-feira, quando Mano começa a definir o time. Seus concorrentes David e Wesley Moraes não estão contribuindo com a equipe, o que permite que o camisa 35 seja titular mais uma vez. Depois de marcar três gols em três jogos seguidos, Alemão caiu de produção e também se machucou.

Questionado sobre a peça que mais lhe agrada no ataque, Mano não titubeou: "O jogador que melhor preenche é o Alemão, porque dá movimentação sem perder agressividade. Estamos o conscientizando e amadurecendo de forma rápida. Veio o desconforto. Estará à disposição para o próximo jogo. Vamos escolher o melhor para a equipe", disse.