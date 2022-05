Inter cede empate para o Atlético-GO e acaba vaiado no Beira-Rio

Vaias no Beira-Rio. Assim acabou a noite fria do torcedor colorado nesta segunda-feira (30). Diante do Atlético-GO, o Inter saiu na frente do marcador, mas a equipe recuou demais, acabou dominada pelos goianos e só não perdeu porque Daniel foi o melhor em campo. No final, o empate em 1 a 1, o quinto seguido no Brasileirão, deixou o time de Mano Menezes estacionado na 12ª colocação, com 11 pontos, e longe do G4.

Se nos últimos empates, o Colorado teve mais desempenho do que sorte ou capacidade para construir a vitória, nesta etapa inicial, ocorreu o contrário. A equipe abriu o marcador aos 11 minutos: Alan Patrick lançou Wanderson em profundidade, o atacante deixou Hayner para trás e bateu cruzado, de esquerda, sem chances para Ronaldo. Antes do gol, Alan Patrick, De Pena e Edenilson já tinham construído lances perigosos.

À frente do placar, o Inter recuou e o Atlético-GO passou a empilhar chances. Aos 14, Churín pegou a sobra e bateu para boa defesa de Daniel. No lance seguinte, Baralhas chutou forte da entrada da área e acertou o travessão.

Com menos posse da bola, o Colorado passou a investir no contra-ataque, que aconteceu aos 26: Cadorini recebeu passe de Wanderson e finalizou da meia-lua, mas Ronaldo defendeu em dois tempos.

Aos 37, Daniel evitou mais uma vez o gol de empate. Bruno Méndez falhou na saída de bola, Hayner deixou Wellington Rato na cara do gol, mas o atacante parou em mais uma grande defesa do goleiro colorado. O que se repetiu aos 43, desta vez, Daniel espalmou o chute do zagueiro Ramon Menezes, que pegou rebote de fora da área.

Precisando ficar mais com bola, Mano voltou com Taison no lugar de Cadorini. Bem menos ameaçado que no primeiro tempo, o Colorado, entretanto, não conseguia se aproximar do gol goiano. Só que mais trocas promovidas pelos dois técnicos deu mais vida aos visitantes, que, aos 21, chegou com muito perigo: dentro da área, Churín rolou para Wellington Rato chutar, a bola desviou em Dourado, e Daniel, quase caindo, fez mais um milagre no Beira-Rio.

Só que aos 33, não teve Daniel que salvasse o Inter. Léo Pereira cruzou da esquerda e Churín, ex-Grêmio, desviou de cabeça no canto direito do goleiro colorado. O atacante argentino não marcava há quase 400 dias.

O revés acordou o Inter que partiu em busco do prejuízo. Aos 37, após cobrança de escanteio, Bruno Méndez cabeceou sozinho e Ronaldo fez uma ponte para fazer a defesa. Só que o Atlético-go seguiu melhor e quase virou o placar aos 42: Shaylon cobrou escanteio, Marlon Freitas desviou de cabeça e Bruno Méndez tirou em cima da linha para evitar o gol dos goianos. No final, o empate atré saiu barato para os donos da casa.

Inter 1 Daniel; Bustos, Vitão, Bruno Méndez e Renê; Rodrigo Dourado, Edenilson, De Pena (Pedro Henrique) e Alan Patrick (David); Wanderson (Wesley Mores) e Cadorini (Taison). Técnico: Mano Menezes.

Atlético-GO 1 Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson; Baralhas (Shaylon), Marlon Freitas e Jorginho (Edson Fernando); Airton (Léo Pereira), Wellington Rato e Churín. Técnico: Jorginho.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE).