Roger Machado balança e direção faz cobranças, mas técnico segue no Grêmio

Vila Nova-GO Estaria chegando ao fim a segunda passagem de Roger Machado pelo Grêmio? Além da falta de vitórias na Série B, a equipe ainda não se encontrou em campo, e o treinador não consegue tirar mais das peças que têm nas mãos. O Tricolor vem de uma derrota para Cruzeiro e empates consecutivos com Ituano, Criciúma e, todos elencos abaixo do gremista.

Pior do que isso, a equipe só marcou sete gols nos nove jogos já disputados na segunda divisão. Nas últimas quatros partidas, a equipe balançou as redes uma única vez. Nesta segunda-feira (30), a delegação retornou de Goiânia, após o empate sem gols com o Vila Nova, sem protesto dos torcedores no desembarque.

No CT Luiz Carvalho, o departamento de futebol se reuniu para traçar os próximos passos. É consenso dentro do clube que a equipe deveria estar jogando mais, mesmo com um grupo tecnicamente defasado. O vice de futebol Denis Abrahão falou na coletiva pós-jogo que os comandados de Roger deveriam estar jogando mais e que o time deveria responder mais dentro de campo.

Em um novo encontro no início da noite desta segunda-feira, sem a presença de Roger Machado, Denis Abrahão e o presidente Romildo Bolzan Júnior definiram a manutenção do treinador. Questionado se a permanência de Roger depende de uma vitória sobre o Vasco, quinta-feira, Denis não garantiu nada.

"O grupo é plenamente suficiente, desde que cada um renda um pouco mais do que está rendendo. Cada um de nós também tem que se doar um pouco mais", afirmou Denis ao sair do CT Luiz Carvalho. "Se estamos nos mobilizando é com a equipe que está aí. Não tem invenção nesse momento. Temos que dar respostas, e é isso que é importante. Teremos atitudes de mobilização plena", garantiu.

Na mesma levada dos questionamentos ao técnico, existe uma pressão enorme interna e dos torcedores para a troca de todo o departamento de futebol, com as saídas de Denis e Sérgio Vasques, que chegaram juntos para tentar evitar o rebaixamento em 2021, além do executivo de futebol, Diego Cerri.

Nesta terça-feira (31), o grupo se reapresenta e dá início à preparação para a partida contra o Vasco, quinta-feira (2), às 20h, em São Januário. Roger terá apenas dois treinamentos para definir o time que enfrenta os cariocas pela 10ª rodada da Série B. Um novo tropeço pode ser definitivo para a saída de Roger. Nos bastidores, o nome de Renato Portaluppi já é ouvido.