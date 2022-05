Rafael Ramos presta depoimento nesta terça sobre caso de injúria contra Edenilson

O lateral-direito Rafael Ramos, do Corinthians, prestará depoimento nesta terça-feira (31) como parte do inquérito conduzido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para apurar se ele cometeu injúria racial contra o meia Edenílson, do Inter.

O lateral corintiano chegou a ser preso em flagrante, mas foi solto após pagamento de fiança. Ramos estará na sede do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) e dará sua versão sobre o episódio ocorrido no Beira-Rio, em 14 de abril. Durante a partida, Edenílson disse que o português o chamou de "macaco".

O atleta colorado, inclusive, dará formalmente sua versão ao auditor relator do inquérito, Paulo Feuz, em depoimento marcado para a próxima segunda-feira, dia 6 de junho.

Após o jogo, Ramos negou que tenha chamado o meia colorado de "macaco" e alegou que houve um "mal-entendido". Na versão dele, houve um palavrão, mas não com cunho racial. Edenílson, por sua vez, já afirmou: "Eu sei o que eu ouvi".

Já houve uma perícia contratada pela defesa do lateral do Corinthians e essa leitura labial apontou que não houve a ofensa racial. o STJD avalia contratar uma perícia própria, usando as imagens do VAR da CBF, para evitar uma guerra de versões de leitura labial.

As punições podem chegar a suspensão de cinco a dez partidas, se praticado por atleta, treinador, médico ou membro da comissão técnica, além de multa com valor de R$ 100,00 a R$ 100 mil.