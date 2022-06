Vasco x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Sob pressão por vitórias na Série B, o Grêmio vai até o Rio de Janeiro nesta quinta-feira (2) enfrentar o Vasco da Gama, às 20h, pela 10ª rodada da competição. A partida é realizada no São Januário.

Apesar da quinta colocação com 13 pontos, dois abaixo do G4 de acesso à primeira divisão, o Tricolor não vence há quatro jogos e vê aumentar cada vez mais a distância para o líder Cruzeiro – que soma 22 pontos. No caso de um resultado diferente da vitória, existe a possibilidade de mudanças no clube gaúcho. Nomes como o técnico Roger Machado e o do vice de futebol Denis Abrahão estão na berlinda.

Já o Vasco, na vice-liderança com 17 pontos, tenta manter a invencibilidade na Série B. Com quatro vitórias e cinco empates, o Gigante da Colina é o único time que ainda não perdeu na competição. Jogando em seus domínios, com o apoio da torcida, o clube carioca vem de quatro vitórias consecutivas. No entanto, a diferença para o líder Cruzeiro é de cinco pontos, e um tropeço diante do torcedor pode acabar isolando ainda mais o time mineiro na ponta da tabela.

A partida desta quinta-feira marca o reencontro dos dois clubes depois de quase um ano e meio. Na última vez que se enfrentaram, em jogo válido pela 24ª rodada da Série A, em dezembro de 2020, goleada Tricolor por 4 a 0. O Vasco não vence o Grêmio há cinco partidas – desde o 1 a 0 válido pela 14ª rodada da Série A de 2018, em julho daquele ano.

Onde assistir Vasco x Grêmio

Os torcedores gremistas e vascaínos poderão assistir ao confronto pelo canal Premiere.

Escalações

Vasco da Gama

Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Andrey e Nenê; Figueiredo, Pec e Getúlio. Técnico: Zé Ricardo.

Grêmio

Brenno; Kannemann, Geromel e Bruno Alves; Edilson, Thiago Santos (Lucas Silva), Bitello e Nicolas; Gabriel Teixeira, Janderson e Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem

O Árbitro da partida será Luiz Flavio de Oliveira (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP).