Ex-Fórmula 1, Marcus Ericsson vence 500 Milhas de Indianápolis

O ex-piloto da Fórmula 1 Marcus Ericsson, da Chip Ganassi, venceu, neste domingo (29), a 106ª edição das 500 Milhas de Indianápolis. O brasileiro Tony Kanaan, também da Ganassi, largou em sexto e terminou em terceiro. O outro brasileiro na prova foi Helio Castroneves, da Meyer Shank, que largou na 27ª colocação e fechou em sétimo.

Scott Dixon foi o pole e liderou boa parte da corrida, mas foi punido em uma das paradas nos boxes, precisou voltar ao pit a 23 voltas para o final e acabou fora da disputa pela vitória.

Outro que se deu mal foi Álex Palou, que também chegou a liderar no começo da corrida, mas levou azar. Quando ia fazer um pit stop, os boxes fecharam depois de uma batida na pista. Desta forma, Palou não parou e apenas passou pelo pit lane, retornando para a pista sem fazer pit stop e perdeu muitas posições.

A reta final foi cheia de emoção. A seis voltas do final, uma batida resultou em bandeira amarela, mas a corrida foi interrompida com bandeira vermelha na sequência, quando Kanaan estava na terceira posição. No reinício, Ericsson segurou Pato O'Ward nas últimas voltas e ficou com a vitória. Kanaan conseguiu segurar o terceiro lugar e completou a prova.