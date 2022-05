Grêmio apenas empata com o Vila Nova-GO e segue fora do G4

O Grêmio chegou ao quarto jogo sem vitória na Série B. Neste domingo (29), em Goiânia, o Tricolor não soube aproveitar a fragilidade do adversário, sofreu alguns sustos e o empate acabou até sendo bom pelo que mostrou dentro de campo. O 0 a 0 com o Vila Nova, pela 9ª rodada, deixou o time fora do G4 da competição. Na quinta-feira, a equipe volta campo diante do Vasco, no Rio.

O técnico Roger Machado manteve o esquema com três zagueiros testado na conquista da Recopa Gaúcha. E o início de jogo, em Goiânia, parecia ser promissor. Foram três lances ofensivos em de dez minutos. Na melhor chegada, aos sete, Biel desperdiçou chutando em cima do goleiro Tony.

Aos 10, o Tricolor até marcou: Vilassanti recuperou a bola, foi à linha de fundo e cruzou para Diego Souza empurrar para o gol vazio. Entretanto, o árbitro marcou falta do volante gremista e anulou o lance. Já o Vila Nova teve uma única chance para abrir o placar. Aos 24, após bate e rebate, a bola ficou quicando e Matheuzinho, sozinho dentro da área, isolou.

A segunda metade do primeiro tempo foi de pouco futebol e muito calor no Serra Dourada. As equipes trocaram passes, mas não conseguiram chegar no gol adversário. O jogo ficou truncado, com muitas falhas de ambos os lados. Nem mesmo os cinco minutos de acréscimos mudaram a igualdade no marcador.

Roger voltou com Janderson na vaga do inofensivo Campaz para o segundo tempo. E com apenas sete segundos, os goianos criaram três chances claras em único lance. Pablo Dyego chutou cruzado para a defesa de Brenno. Na sobra, a bola foi alçada na área e Daniel Amorim cabeceou entre a trave e Bruno Alves, que salvou em cima da linha. Jogadores do Vila pediram pênalti, alegando que a bola pegou na mão do defensor, mas o VAR revisou o lance e o jogo seguiu.

O Grêmio só conseguiu levar perigo ao gol do Vila, aos 22, após mais um susto. Em contra-ataque, Janderson lançou Biel, que rolou para trás, até Bitelo, que chegou batendo colocado, passando perto da trave esquerda. Dois minutos depois, Biel chutou por cima, também com perigo.

E o empate saiu barato para o Grêmio. Na reta final, o Vila chegou perto de marcar por duas vezes com Daniel Amorim. No final, as duas equipes pareciam satisfeitas com 0 a 0.

Vila Nova-GO 0 Tony; Alex Silva, Renato, Alisson (Rafael Donato) e Bruno Collaço; Rafinha (Pedro Bambu), Pablo Roberto (Ralf), Wagner (Jean Silva), Matheuzinho e Pablo Dyego; Daniel Amorim. Técnico: Dado Cavalcanti.

Grêmio 0 Brenno; Geromel, Bruno Alves e Rodrigues (Elias); Mateus Sarará (Jhonata Varela), Villasanti, Bitello, Campaz (Janderson) e Nicolas; Biel (Benítez) e Diego Souza (Elkeson). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP).