Grêmio tenta voltar ao G4 da Série B diante do Vila Nova-GO

Ituano Criciúma Já são três jogos sem vencer na Série B. Após a derrota para o Cruzeiro e os empates com, o Grêmio precisa somar três pontos para não descolar do G4. E para isso, os comandados de Roger Machado vão até Goiânia para encarar o Vila Nova, domingo (29), às 16h, pela 9ª rodada. E o técnico gremista mantém dúvidas na escalação e no esquema de jogo.

goleada por 5 a 0 sobre o Glória, na conquista da Recopa Gaúcha , resgatou alguns jogadores que estavam esquecidos no elenco, além de apresentar um novo esquema. Roger testou a formação com três zagueiros e gostou bastante do que viu. A dúvida é se ele irá manter diante dos goianos ou voltará ao esquema anterior.

Ele já disse que não sente dores, mas que precisa estar 100% para ajudar o time no retorno à elite do futebol nacional Caso opte pelo 3-5-2, Kannemann pode ser mantido no time. Ele voltou na partida em Vacaria, mas como não atuava desde dezembro do ano passado, a questão física ainda é incerta.. Caso o argentino inicie no banco, rodrigues pode aparecer na zaga.

Quem volta à equipe após um período tratando um problema muscular é o lateral-direito Edílson. Ele trabalhou normalmente ao longo da semana e viaja para Goiás. Se Roger optar por não começar com ele, Mateus Sarará pode ser deslocado como ala pela direita. A provável escalação tem Brenno; Geromel, Bruno Alves e Kannemann (Rodrigues); Edilson (Sarará), Bitello, Villasanti, Biel e Nicolas; Diego Souza e Elkeson.

Antes da viajem para Goiânia, que ocorre sábado, Roger comanda um último treino nesta sexta. O retorno a Porto Alegre ocorre no domingo, já que o Tricolor, na quinta-feira, tem um novo compromisso: o Vasco, no Rio de Janeiro. Depois destes dois jogos longe da torcida, o Grêmio volta a jogar na Arena, contra os paulistas do Novorizontino.