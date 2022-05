Alemão e Maurício têm lesão confirmada e desfalcam o Inter contra o Atlético-GO

Os possíveis desfalques do técnico Mano Menezes se confirmaram nesta quinta-feira (26). O Inter não contará com o meio-campista Maurício e com o atacante Alemão para o confronto com o Atlético-GO, na próxima segunda-feira, no Beira-Rio. Maurício sofreu um estiramento no ligamento do joelho esquerdo ainda no primeiro tempo da vitória sobre o 9 de Octubre, pela Copa Sul-Americana, e fica afastado dos gramados por pelo menos 10 dias.

Já Alemão teve diagnosticado um edema muscular na coxa direita e vai ficar fora do jogo com os goianos, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como a lesão é mais leve, Alemão será avaliado ao longo da próxima semana. Caso se recupere, pode retornar no domingo, dia 5 de junho, diante do Bragantino, em Bragança Paulista.

Outro desfalque para a próxima segunda-feira é Gabriel Mercado. O defensor argentino está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Vindo de quatro empates consecutivos no Brasileirão, o Colorado precisa voltar a vencer. A última vitória na competição foi diante do Fluminense, no Rio de Janeiro, no dia 23 de abril. Depois disso, ficou na igualdade diante de Avaí, Juventude, Corinthians e Cuiabá.

O Colorado ainda treina nesta sexta-feira, sábado e domingo, antes do enfrentamento com o Atlético-GO.