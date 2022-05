Liverpool x Real Madrid: saiba horário, escalações e onde assistir à final da Champions League

A grande final da Champions League de 2021/2022 entre Liverpool e Real Madrid acontece neste sábado (28), às 16h, no Stade de France, na cidade de Saint-Denis (França). É a terceira vez na história que ingleses e espanhóis se encontram numa decisão de Champions – cada time venceu uma vez.

última convocação do técnico Tite Ao todo, oito jogadores brasileiros estarão envolvidos na final. Alisson, Fabinho e Roberto Firmino, no lado vermelho, e Éder Militão, Marcelo, Casemiro, Vinicius Júnior e Rodrygo no lado Merengue. Destes, somente Firmino e Marcelo não apareceram na

Historicamente na Liga dos Campeões, o Real Madrid tem vantagem sobre o Liverpool. Em oito jogos disputados entre as duas equipes, são quatro vitórias dos Merengues, três dos Reds e um empate.

3 a 1 na final de 2017/2018 Nas últimas duas vezes que se encontraram em mata-matas, os espanhóis levaram a melhor, incluindo o. Na temporada passada, jogaram pelas quartas de final, e novamente os Merengues saíram vitoriosos.

São diversos os personagens que estiveram nesses últimos confrontos e estarão frente a frente neste sábado. No lado inglês, Mohamed Salah volta a encontrar o clube espanhol após se lesionar na final de 2018. Já o Real Madrid, espera contar com a boa fase do artilheiro Karin Benzema, que já marcou 15 gols na atual edição da Champions, sendo dez deles nas fases eliminatórias, a partir das oitavas de final. O egípcio e o francês são os grandes destaques dos finalistas.

Prováveis Escalações

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté e Robertson; Fabinho, Thiago Alcântara (Keita) e Henderson; Mohamed Salah, Luis Díaz e Sadio Mané. Técnico: Jurgen Klopp.

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Alaba, Éder Militão e Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos e Modric; Vinicius Júnior e Benzema. Técnico: Carlos Ancelotti.

Onde assistir Liverpool x Real Madrid

O fã da competição europeia terá três opções para assistir ao confronto. Na TV aberta, o SBT tem os direitos de transmissão. Entre os canais por assinatura, a TNT Sports é a responsável pela transmissão. O jogo também poderá ser assistido pela plataforma de streaming HBO MAX.

O jogo entre ingleses e espanhóis também pode ser acompanhado no cinema. A rede Cinemark disponibilizou 60 cinemas pelo Brasil para a transmissão da grande final.

Além de Porto Alegre, será possível assistir ao confronto nas cidades de São Paulo, São José dos Campos, Barueri, Campinas, Ribeirão Preto, Osasco, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Santo André, Santos, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Bragança Paulista e Taubaté (SP); Rio de Janeiro e Niterói (RJ); Belo Horizonte e Uberlândia (MG); Vitória e Vila Velha (ES); Brasília e Taguatinga (DF); Curitiba e Londrina (PR); Florianópolis (SC); Palmas (TO); Campo Grande (MS); Aracaju (SE); Salvador (BA); Recife (PE); Goiânia (GO); e Natal (RN).

Os ingressos podem ser adquiridos no site, no app e nas bilheterias dos cinemas participantes.