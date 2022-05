Maurício e Alemão podem desfalcar o Inter na sequência do Brasileirão

goleada por 5 a 1 sobre os equatorianos do 9 de Octubre, pela Sul-Americana , garantiu o Inter nas oitavas de final do torneio continental. No entanto, o técnico Mano Menezes pode ter duas baixas no grupo para a sequência do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista Maurício sofreu uma entorso no joelho esquerdo e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Já o atacante Alemão sentiu um desconforto muscular na coxa, ainda no aquecimento, quando foi chamado pelo técnico para entrar ao longo do jogo. Ambos devem passar por exames de imagem nesta quinta-feira, quando o grupo se reapresenta já pensando na partida com o Atlético-GO, na próxima segunda-feira, às 20h, no Beira-Rio.

Antes disso, nesta sexta-feira, o Colorado conhecerá o adversário e o caminho que enfrentará para chegar à conquista do bicampeonato da Sul-Americana. Os confrontos desta quarta e quinta-feira, pela Libertadores, definirão os outros times que entram nas oitavas de final da competição. O que o Inter já sabe é que decidirá a vaga às quartas de final, mandando o segundo jogo no Beira-Rio. O restante das fases será definido pela campanha. O sorteio ocorre nesta sexta-feira, às 13h, na sede da Conmebol, em Assunção, no Paraguai.