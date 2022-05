De volta ao time do Grêmio, Kannemann foca nos 30 jogos para voltar à Série A

vitória por 5 a 0 sobre o Glória, em Vacaria , além de dar o tricampeonato da Recopa Gaúcha, trouxe boas opções para o técnico Roger Machado, e, claro, um novo modelo de atuar: o 3-5-2. O próprio técnico confirmou na coletiva pós-jogo que a formatação deve ser utilizada na sequência da Série B, como uma forma de romper as retrancas formadas pelos adversários.

Outra grande notícia da terça-feira foi o retorno de Walter Kannemann aos gramados. Recuperado de um problema no quadril, o defensor argentino passou por cirurgia em dezembro, logo após o Brasileirão, ficou cinco meses em processo de recuperação e atuou por quase 60 minutos depois de 170 dias sem entrar em campo.

A manutenção do esquema 3-5-2, testada em Vacaria, pode facilitar a permanência do zagueiro na equipe, que volta a campo no próximo domingo, às 16h, em Goiânia, contra o Vila Nova, pela 9ª rodada da Série B. Com este cenário, Kannemann deve atuar pela esquerda, em uma linha que contará com Geromel e Bruno Alves.

O setor defensivo reforçado permite que Roger solte mais os alas. A expectativa é pelo retorno de Edílson no lado direito diante dos goianos. Já pela esquerda, a incumbência será de Nicolas, o maior garçom na temporada. Uma possível escalação teria Brenno; Bruno Alves, Pedro Geromel e Kannemann; Edílson, Villasanti, Lucas Silva, Bitello e Nicolas; Biel e Diego Souza.

Roger falou sobre o novo esquema: "O primeiro objetivo foi equilibrar o time, mas com o retorno do Kannemann ganhamos mais uma opção. O Natã também se firmou e ganhamos alternativas para quem sabe ter uma linha de cinco na sequência, com um volante, dois meias, dois atacantes e dois alas", detalhou o treinador.

A dúvida que fica é quanto tempo Kannemann terá de preparo para aguentar em campo. Em Vacaria, ele mostrou a competitividade, a entrega e o empenho que o tornaram um dos grandes ídolos dos últimos anos. Com o contrato encerrando no final do ano, o zagueiro não quis falar do futuro, mas priorizou a disputa da segunda divisão.

"Claro que vou querer ficar aqui. Depois temos que ver os caminhos do clube, os caminhos da minha família, mas isso lá na frente. O que importa agora são os 30 jogos que faltam e depois veremos. Teremos 30 finais. Hoje estou muito feliz", afirmou o argentino, que ainda comemorou seu retorno: "Estou muito tranquilo para continuar jogando, sem sentir dor e sofrer. Estou muito feliz, muito bem, me sinto mais novo. O clube precisa que eu esteja focado 100% no meu rendimento", garantiu.