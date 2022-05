Inter atropela o 9 de Octubre e se garante nas oitavas da Sul-Americana

A tão desejada goleada do Inter finalmente saiu. Diante dos reservas do 9 de Octubre, os comandados de Mano Menezes golearam os equatorianos por 5 a 1, com direito a hat-trick de Rodrigo Dourado, garantindo a liderança do Grupo E e a vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após um primeiro tempo fraco tecnicamente, o Colorado deslanchou na etapa final, na noite desta terça-feira (24). No outro jogo da chave, na Colômbia, Independiente Medellín e Guaireña empataram em 1 a 1.

O Inter até teve mais posse de bola e volume de jogo na primeira etapa, no entanto, faltou qualidade ofensiva e boa finalização. O início foi promissor. Logo aos oito minutos, De Pena cobrou escanteio e Rodrigo Dourado subiu mais alto e cabeceou para o fundo das redes. Só que o torcedor colorado não teve tempo para comemorar. Dois minutos depois, Renê falhou e a bola sobrou para Lauro da Luz. Ele cruzou e Caicedo surgiu entra a zaga e usou a cabeça para deixar tudo igual.

Na ânsia de voltar à frente do placar, o Colorado deu espaços para os equatorianos contra-atacarem. Os donos da casa tentaram chegar ao segundo gol no chute de longa distância, mas Maurício e De Pena pararam no goleiro Recalde. Aos 35, Maurício precisou deixar o gramado após uma entorse no joelho esquerdo, dando lugar a Taison que, aos 42, quase marcou, mas a finalização parou no goleiro equatoriano.

Junto com a segunda etapa vieram os gols que faltaram no primeiro tempo. Aos três minutos, após cobrança de escanteio, a bola ficou com Taison, que cruzou até Dourado, dessa vez, o volante usou os pés para marcar o segundo dele.

Aos 13, as coisas ficaram um pouco mais fáceis para o Inter, após a expulsão de Becerra, pela chegada dura em De Pena. E, sete minutos depois, Edenilson avançou pela direita e cruzou. Quiñónez tentou afastar e mandou contra a própria meta. Com a vantagem no placar e com um homem a mais, o Inter ficou mais leve. E o quarto gol era questão de tempo.

Aos 30, em nova assistência de Taison, Dourado, novamente usando a cabeça, encobriu Recalde e fez seu primeiro hat-trick na carreira, sendo ovacionado pelo torcedor no Beira-Rio. E para fechar a goleada, aos 40, Taison cruzou, Cadorini dominou e finalizou em cima da defesa. No rebote, o jovem Estevão girou e chutou para marcar o quinto, fechando a conta. O sorteio da próxima fase ocorre nesta sexta-feira, às 13h, na sede da Conmebol.

Inter 5 Daniel; Bustos (Heitor), Vitão, Bruno Méndez e Renê; Rodrigo Dourado (Gabriel), Edenilson, Carlos de Pena e Mauricio (Taison); Wanderson (Estevão) e David (Matheus Cadorini). Técnico: Mano Menezes.

9 de Octubre 1 Recalde; Medina, Beccera, Cisneros e Mina; Esterilla e Vernaza, Chávez (Saltos), Mojica (Quiñónez) e Da Luz; Caicedo. Técnico: Juan Leon.

Árbitro: Yael Falcón (ARG).