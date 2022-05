Grêmio goleia o Glória por 5 a 0 e conquista o tri da Recopa Gaúcha

Se estava faltando uma vitória convincente para o Grêmio ganhar moral, ela veio na noite desta terça-feira (24), no estádio Altos da Glória, em Vacaria. A goleada por 5 a 0 sobre o Glória chegou na hora certa, pelo estado anímico, além de trazer o tricampeonato da Recopa Gaúcha, que coloca frente a frente o campeão Gaúcho e o vencedor da Copa FGF. Claro que a fragilidade do adversário deve ser levada em conta, mas a boa atuação das peças testadas por Roger Machado e o retorno de Kannemann aos gramados devem ser comemorados.

O Glória até mostrou organização, levou perigo ao gol de Gabriel Grando, mas não resistiu à superioridade técnica do Grêmio. Prova de que os donos da casa criaram que a primeira chegada foi aos quatro minutos: na falha damarcação gremista, João Paulo apareceu livre, mas Brenno se antecipou e afastou. Na sequência, a bola sobrou para Vitor, que arriscou de longe, levando perigo.

O jogo seguiu truncado, com muitas faltas e pouca bola rolando. Só que no pouco que rolou, o Tricolor aproveitou para balançar as redes. Aos sete, na primeira chegada efetiva dos comandados de Roger Machado, Janderson recebeu pela direita, se livrou da marcação e cruzou na área, onde estava Elkeson, que se esticou todo e mandou a bola para o fundo das redes.

Três minutos após sofrer o gol, o Glória chegou com perigo: Germano cobrou falta e Marcão desviou de cabeça e a bola passou perto do travessão. Depois disso, a partida perdeu em ritmo e qualidade. Sem força para reagir, a equipe de Vacaria acabou sofrendo o segundo nos minutos finais. Aos 43, Janderson foi derrubado por Vitor dentro da área. Pênalti para o Tricolor. Campaz cobrou e marcou o 2 a 0.

O segundo tempo seguiu a mesma levada dos minutos finais da etapa inicial. Um Glória apático diante de um Grêmio soberano, controlando o placar e goleando. Aos 17, os visitantes saíram tocando desde a defesa até o ataque. Na entrada da área, Campaz deu uma cavadinha até Janderson, que puxou uma bicicleta e marcou o terceiro do Tricolor.

E não demorou para sair o quarto. Aos 22, Janderson avançou pelo meio e tocou para Jhonata Varela. O jovem volante dominou e soltou a bomba. E, sem dó, nem piedade, aos 35, Ricardinho foi lançado pela esquerda, entrou na área e chutou rasteiro para marcar o quinto e fechar a goleada gremista.

Glória 0 Samuel; Marcão, Douglas, Igor e Vitor; Marcão, Vacaria (Bruno Cruz), Baggio (Klein) e Germano; Tcharles (Biel), João Paulo (Rafael Gelatti) e Matheus Paulista (Francis). Técnico: Alê Menezes.

Grêmio 5 Gabriel Grando; Rodrigues, Natã, Kannemann (Heitor) e Thiago Rosa; Thiago Santos (Fernando Henrique), Mateus Sarará (Jhonata Varela), Benitez e Campaz; Janderson (Kevin Quejada) e Elkeson (Ricardinho). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Roger Goulart.