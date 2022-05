Noite para o Inter confirmar vaga nas oitavas de final da Sul-Americana

Depois de um início conturbado sob o comando de Cacique Medina, o Inter de Mano Menezes pode confirmar, na noite desta terça-feira (24), a vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O desafiante será o 9 de Octubre, do Equador, já sem chances de avançar no Grupo E. A partida está marcada para as 21h30min, no Beira-Rio.

Na verdade, o real adversário colorado é o paraguaio Guaireña, que visita os colombianos do Independiente Medellín, no mesmo horário. Os dois clubes estão empatados com o mesmo número de pontos, com a vantagem dos gaúchos por um único gol de saldo. Desta forma, para que o Inter avance à fase de mata-mata, é preciso fazer o mesmo placar do rival. Em caso de um empate no saldo de gols, o próximo critério são os gols marcados fora de casa. Até o momento, a equipe paraguaia marcou quatro, contra três dos Colorados.

A grande novidade na escalação deve ser o retorno de Taison ao time titular. O camisa 7 não joga desde o empate sem gols com o Avaí, no dia 1º de maio, no Beira-Rio. Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, o meia-atacante deve ser o reforço para definir a classificação na próxima fase. Caso não atue, Maurício é a opção.

Após ser preservado da viagem ao Mato Grosso, onde ficou de fora do empate por 1 a 1 com o Cuiabá, o lateral-esquerdo Renê deve retomar a titularidade. Nas demais posições, Mano deve manter o que tem levado a campo nos últimos confrontos. A possível escalação colorada tem Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Vitão e Renê; Rodrigo Dourado, Edenílson e Carlos De Pena; Taison (Maurício), Wanderson e David.

O 9 de Octubre, sem objetivo nenhum na Sul-Americana, já avisou que virá com uma equipe totalmente reserva a Porto Alegre. A prioridade passa a ser o campeonato equatoriano, no qual vive uma situação delicada e luta contra o rebaixamento. Juan Leon deve escalar o time com Pinos; Nazareno, Beccera, Darwin Torres e Manuel Lucas; Cazares, Da Luz, Luna e Jaramillo; Phillips Jr. e Stephens.

Nesta segunda-feira, a direção anunciou oficialmente a contratação do preparador físico Flávio de Oliveira, que estava no Ceará. O profissional de 56 anos chega para integrar a comissão técnica permanente.