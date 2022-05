Diante do Glória, Grêmio busca título e um novo ânimo para o elenco

O momento do Grêmio de Roger Machado não é dos melhores no ano. Sem conseguir decolar na Série B, a equipe tem a disputa da Recopa Gaúcha nesta terça-feira (24), às 19h, em Vacaria. O adversário será o Glória, campeão da Copa FGF de 2021. Um título, nestas circunstâncias, pode acarinhar o coração do torcedor e dar um ânimo novo para alguns jogadores do elenco.

A escalação gremista será predominantemente reserva. A grande expectativa da noite é o retorno de Walter Kannemann aos gramados. Sem atuar desde o rebaixamento à Série B, em dezembro do ano passado, o zagueiro passou por cirurgia no quadril, se recuperou e fará sua estreia em 2022 diante do Glória. Ao lado de Kannemann, Natã será a novidade. Após um bom Gauchão pelo Aimoré, o jovem defensor fará dupla com o argentino.

No meio-campo, Thiago Santos, que passou de titular a esquecido no grupo tricolor, também voltará a ter uma chance. Outro nome que pode aproveitar a oportunidade e mostrar serviço é o meio-campista Benítez. Sem receber muitas chances ao longo da segundo divisão, o argentino não caiu nas graças de Roger Machado. A falta de intensidade e o não encaixe na forma de jogar do atual treinador fazem com que o meia tenha pouquíssima minutagem nos confrontos pela Série B.

No ataque, Elkeson, titular ao lado de Diego Souza no empate sem gols com o Criciúma, na última rodada, vai a campo para ganhar ritmo de jogo. Vindo do futebol chinês, o atleta ainda sente o tempo que ficou afastado dos gramados. A provável escalação do Grêmio tem Gabriel Grando; Rodrigues, Natã, Kannemann e Thiago Rosa; Thiago Santos; Sarará, Benitez e Campaz; Janderson e Elkeson.

Já o Glória encara o duelo com o time da Capital como a grande oportunidade de colocar uma taça em sua sala de troféus. Os comandados de Alê Menezes estavam invictos na disputa da Divisão de Acesso até a última rodada, quando foram derrotados pelo Veranópolis por 3 a 1. Nitidamente, a equipe já estava com a cabeça na decisão. O Glória deve ter Samuel; Douglas, Igor e Manolo (Rafael Gelatti ou Luiz Carlos); Marcão, Vacaria, Baggio, Germano e Vitor; Tcharles e João Paulo.