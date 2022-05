Inter x 9 de Octubre: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Valendo vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana, o Inter recebe o 9 de Octubre, do Equador, nesta terça-feira (24), às 21h30min, no Beira-Rio. A partida é válida pela 6ª e última rodada do grupo E da competição. Vale lembrar que apenas o primeiro colocado de cada grupo avança às oitavas de final.

Para se classificar, o Colorado precisa vencer o confronto e manter o saldo de gols maior que o do segundo colocado do grupo E, Guaireña-PAR. Os dois times estão empatados com 9 pontos na liderança, mas o Inter tem a vantagem de 3 a 2 no saldo.

O clube paraguaio precisaria vencer por 2 gols ou mais de diferença em relação ao Inter. Qualquer tropeço do Guaireña, somado à vitória colorada (ou até empate), dá a vaga para o time de Mano Menezes.

No caso de empate em pontos e no saldo de gols, a classificação ficará com o clube que mais marcou gols, critério que pode tirar a vaga do Inter – atualmente, o clube gaúcho tem 7 gols marcados contra 9 dos paraguaios.

Na outra partida do grupo E, o Guaireña enfrenta o Independiente Medellín-COL, que assim como o 9 de Octubre-EQU, soma quatro pontos e está fora da briga pela vaga às oitavas.

Colorado apenas empatou com o 9 de Octubre Sob comando de Alexander Medina, o, no Equador, por 2 a 2, na estreia da Sul-Americana no início de abril. Na ocasião, o Inter chegou a estar vencendo por 2 a 0, mas cedeu o empate durante o segundo tempo da partida.

Onde assistir Inter x 9 de Octubre

A Conmebol TV é a única detentora dos direitos da Copa Sul-Americana e transmitirá a partida.

Escalações

Inter

Daniel; Fabricio Bustos, Bruno Méndez, Vitão e Renê; Rodrigo Dourado, Edenílson e Carlos de Pena; Taison (Maurício), Wanderson e David. Técnico: Mano Menezes.

9 de Octubre

Pinos; Nazareno, Beccera, Darwin Torres e Manuel Lucas; Casares, Da Luz, Luna e Jaramillo; Phillips Júnior e Stephens. Técnico: Juan Leon.

Arbitragem

O árbitro da partida será Yael Falcón (ARG). Seus assistentes serão Cristian Navarro e Pablo Gonzalez, ambos da Argentina.

Ingressos para o jogo

Valor dos ingressos e modalidades

Área Livre: R$ 100 (integral); R$ 40 (Campeão do Mundo, com desconto de 60%); R$ 80 (Nada Vai Nos Separar, com desconto de 20%).

Cadeira Locada: R$ 160 (integral); R$ 64 (Campeão do Mundo, com desconto de 60%); R$ 128 (Nada Vai Nos Separar, com desconto de 20%).

Portões 3,7 e 10: R$ 10 (sócio Academia do Povo).

Sócio Coloradinho: Deve confirmar presença através do Check-In.

Crianças não sócias (5 a 11 anos): Devem confirmar sua presença por meio do ingresso sem custo.

O check-in e a venda de ingressos para as modalidades de associados Colorado Titular (carteira vermelha), Patrimonial Clube, Parque Check-In, Coloradinho, Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai nos Separar e Academia do Povo se estende até as 22h30min no dia da partida.

Para não-sócios, a venda também termina às 22h30min no dia da partida. Para quem for efetuar a compra online, as vendas também se estendem até as 22h30min no dia do jogo.

A bilheteria localizada no Gigantinho também realizará a venda física nesta segunda-feira (23), das 10h às 18h. Na terça-feira (24), devido ao regulamento da Conmebol, ocorrerá apenas a venda online de ingressos, através dos sites do Coração do Gigante e do Internacional.