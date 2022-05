Sebastian Vettel persegue ladrão com patinete após ser furtado em Barcelona

Sebastian Vettel apostou em suas habilidades profissionais nesta segunda-feira (23) para tentar recuperar uma mochila roubada, no Centro de Barcelona, mas não teve sucesso. De acordo com informações do jornal catalão El Periódico, o piloto tetracampeão da Fórmula 1 protagonizou, guiando um patinete elétrico, uma perseguição que terminou com a fuga do autor do crime. Não foi confirmado se havia mais de um envolvido no furto.

Conforme relatado pelo El Periódico, Vettel estacionou, por volta das 8h locais, em frente ao hotel no qual estava hospedado para o GP da Espanha, disputado no último final de semana. O alemão desceu por um instante e deixou a porta aberta. Foi neste momento que ocorreu o roubo da mochila guardada no interior do veículo, um modelo de rua da Aston Martin, equipe defendida pelo piloto na F1.

Vettel lembrou que, dentro da mochila, estavam seus fones "airpods", equipados com GPS. Então, rastreou a localização pelo celular e subiu em um patinete elétrico para seguir as coordenadas. No fim das contas, encontrou apenas os fones, colocados dentro de um vaso de flores em um estabelecimento comercial. O roubo foi confirmado por um porta-voz da Aston Martin.

"Uma mochila pertencente a Sebastian Vettel foi roubada em Barcelona esta manhã. Ele tentou encontrá-la usando seu iPhone para rastrear seus fones de ouvido que estavam em sua bolsa, mas quando localizou os fones de ouvido, encontrou-os abandonados e, portanto, não conseguiu localizar sua bolsa roubada", disse o comunicado.

Um dia antes do transtorno vivido nesta segunda-feira, o piloto de 34 anos correu o GP da Espanha e terminou em 11º lugar. Dono de quatro títulos da Fórmula 1, ele ocupa a 14ª colocação do Mundial de Pilotos desta temporada.