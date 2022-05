Inter sai perdendo, mas reage e busca empate em 1 a 1 contra o Cuiabá

Em uma partida disputada, mas de baixa qualidade técnica e cheia de lances polêmicos, o Inter acabou conquistando um empate suado contra o Cuiabá por 1 a 1, neste sábado (21), na Arena Pantanal. Depois de sair perdendo, o Colorado superou as dificuldades de criação com entrega em campo e, em um pênalti, conseguiu igualar o placar. Foi o quarto empate consecutivo dos comandados de Mano Menezes neste Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Colorado chega aos 10 pontos, permanecendo no meio de tabela. O Cuiabá, por sua vez, chegou a sentir o gostinho da que seria sua primeira vitória em casa, mas segue sem somar três pontos em seus domínios no Brasileirão.

O começo de jogo mostrou duas equipes interessadas e procurando alternativas à frente. O Inter começou um pouco melhor, mostrando mais organização quando com a bola no pé. Mas o Cuiabá não se resumia a esperar o Colorado, e causava alguma preocupação com as jogadas pelos lados. Apesar da intensa movimentação, as chances de lado a lado foram escassas na primeira etapa.

A melhor chegada colorada foi aos 28 minutos. Wanderson cruzou rasteiro, Alan Patrick fez o corta-luz e David chutou forte, para boa defesa de Walter. Aos 30, o Dourado tentou responder, e reclamou muito de suposto empurrão dentro da área de Bustos em Valdívia. O VAR, no entanto, não recomendou que o árbitro revisse o lance. A melhor chance dos donos da casa foi aos 45 minutos, quando Valdívia fez boa jogada e chutou no ângulo, para grande defesa de Daniel.

O Cuiabá mudou no intervalo, colocando Rodriguinho para articular as jogadas junto com Valdívia, um dos melhores em campo. E o resultado veio rápido. Aos 4 minutos, Moisés empurrou Rodriguinho de forma boba, na entrada da área. Na cobrança, Valdívia bateu forte, por baixo da barreira, e Daniel chegou a espalmar, mas a bola entrou: 1 a 0.

Depois de sofrer o gol, o Inter acordou, em especial a partir da boa entrada em campo de Carlos de Pena, que acelerou as jogadas. A bola, porém, não surgia limpa para a conclusão, de forma que Wagner acabava sendo pouco exigido. Os donos da casa tentavam aproveitar o contra-ataque: aos 17 minutos, Bustos salvou no último instante, quando Valdívia surgia livre para fazer o segundo. Um minuto depois, foi a vez do Inter reclamar do árbitro de vídeo, que não se manifestou após a bola bater no braço de Marllon, dentro da área.

Aos 34 minutos da etapa final, o VAR entrou em campo de vez, quando Ramon Abatti Abel foi chamado para avaliar um suposto pé alto de João Lucas em Mercado. Após assistir novamente o lance, o árbitro marcou o pênalti e expulsou o jogador do Cuiabá. Carlos de Pena foi para a cobrança e empatou a partida.

Com um jogador a mais, o Colorado tinha em torno de dez minutos para fazer pressão e buscar a virada. Faltou, porém, tranquilidade para aproveitar a vantagem numérica, e o placar não se alterou até o apito final. Agora, o Inter faz uma pausa no Brasileirão e encara o 9 de Octubre, em partida decisiva para a classificação na Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira (24).

CUIABÁ (1) - Walter; João Lucas, Alan Empereur, Marllon e Uendel; Rivas (Marcão Silva), Pepê e Valdívia (Marquinhos); Alesson (André Luís), Jenison (André) e Felipe Marques (Rodriguinho). Técnico: Luiz Fernando Iubel.

INTER (1) - Daniel; Bustos, Gabriel Mercado, Vitão e Moisés; Gabriel, Liziero (Carlos de Pena), Edenilson (Mauricio), Alan Patrick (Wesley Moraes) e Wanderson (Pedro Henrique); David (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Ramon Abatti Abel.