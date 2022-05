Cuiabá x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O técnico Mano Menezes vai em busca da manutenção da sua invencibilidade no comando técnico do Inter neste sábado, às 21h, na Arena Pantanal, diante do Cuiabá, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para isso, ele irá poupar algumas peças, pensando no confronto com os equatorianos do 9 de Octubre, na próxima terça-feira, valendo vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.