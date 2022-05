Grêmio apenas empata com o Criciúma e chega a três jogos sem vitória

No único jogo do Grêmio em casa, neste mês, pouco mais de 10 mil pessoas foram a Arena e viram uma equipe pobre taticamente, sem recurso e que chegou ao seu terceiro jogo sem vitória na Série B. O empate sem gols com o Criciúma, pela 8ª rodada, na noite desta quinta-feira (19), deixa o time na sexta colocação com 12 pontos, ficando mais uma rodada fora do G4 e podendo se distanciar do pelotão de cima.

Roger Machado mudou mais uma vez a escalação, mas o panorama do primeiro tempo seguiu o mesmo dos últimos dois jogos. O retorno de Lucas Silva ao meio-campo seguiu sem nenhuma significância ao processo criativo do setor. Bitello e Biel abertos pelas pontas não auxiliaram em nada as subidas do improvisado Rodrigues ou do garçom Nicolas.

No ataque, a dupla Diego Souza e Elkeson deram pouca mobilidade e os poucos lances criados na primeira etapa não foram aproveitados pelos dois. Antes disso, aos 16, o Criciúma perdeu uma ótima oportunidade: Rafael Bilu chutou cruzado e rasteiro de fora da área, visando a segunda trave, mas Hygor não chegou a tempo de mandar para o fundo das redes.

A primeira chegada efetiva do Grêmio saiu aos 22: Nicolas cobrou escanteio e Diego Souza cabeceou para baixo, mas Gustavo salvou o Criciúma. Aos 30, as duas chances mais claras dos donos da casa abrirem o marcador. Na primeira, Diego Souza recebeu a bola cara a cara com Gustavo, mas o goleiro cresceu e salvou os catarinenses. Na sequência, Biel bateu forte e o Gustavo defendeu mais uma.

A conversa de Roger Machado com seus comandados no intervalo não teve efeito algum. Com o passar do tempo, a paciência da torcida foi diminuindo e o treinador sacou o improvisado Rodrigues e Lucas Silva, colocando Campaz e Mateus Sarará. O primeiro ataque gremista saiu apenas aos 25 minutos: Nicolas avançou pela esquerda r Villasanti surgiu no meio da defesa e cabeceou para defesa firme de Gustavo.

Desorganizado, sem criatividade e errando passes, o tempo foi passando e o Grêmio sem conseguir ameaçar o gol do Criciúma. Após o apito final, as vaias tomaram conta da Arena. O Tricolor volta a campo apenas no domingo, dia 29, diante do Vila Nova, em Goiás. Tempo não faltará para Roger procurar soluções.

Grêmio 0 Brenno; Rodrigues (Campaz), Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti (Fernando Henrique), Lucas Silva (Mateus Sarará) e Bitello; Biel (Gabriel Silva), Elkeson (Elias) e Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Criciúma 0 Gustavo; Claudinho (Cristovam), Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Léo Costa, Arilson e Felipe Matheus (Rômulo); Thiago Alagoano (Caio Dantas), Rafael Bilu (Eduardo Melo) e Hygor (Renan Bressan). Técnico: Cláudio Tencati.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO).