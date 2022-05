Diante do Cuiabá, Inter quer voltar a vencer no Brasileirão

Após três empates seguidos no Campeonato Brasileiro, o Inter tenta voltar a vencer neste sábado (21), às 21h, na Arena Pantanal. Pela 7ª rodada, o Colorado vai até o Mato Grosso para enfrentar o Cuiabá. O técnico Mano Menezes tem novidades no elenco. Por outro lado, poderá preservar algumas peças pensando no duelo decisivo pela Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira, com o 9 de Octubre, do Equador.

Recuperados de lesão, o zagueiro Kaique Rocha e o volante Bruno Gomes, voltaram a treinar normalmente ao longo desta semana e ficam à disposição em Cuiabá. O defensor superou a lesão muscular na coxa direita, enquanto Bruno Gomes se recuperou da fratura no cotovelo esquerdo.

As outras duas novidades para este confronto são o meia Alan Patrick e o atacante Pedro Henrique. Como não estão inscritos na Sul-Americana, eles ficaram de fora da vitória sobre os colombianos do Independiente Medellín e reintegram o grupo no Brasileirão.

Como os últimos treinos antes da viagem para o Mato Grosso foram fechados, não se sabe ao certo quem serão os atletas preservados ou se realmente haverão. Para poupar o elenco e amenizar o desgaste da viagem, a direção fretou um voo. O embarque ocorre nesta sexta-feira após o treino. Alguns nomes que podem ficar de fora da lista são os laterais Bustos e Renê, e os atacantes Carlos De Pena e Wanderson, já que vêm de uma sequência forte de partidas.

A boa notícia da atividade desta quinta-feira foi o retorno de Taison ao trabalho com bola. Recuperado da lesão muscular na coxa esquerda, ele participou de um treino tático. Sem atuar desde o empate sem gols com o Avaí, no dia 1º de maio, a previsão é de que o camisa 7 volte na próxima terça, pela Sul-Americana.

Mano Menezes pode ganhar dois reforços para o restante da temporada. Com o término do empréstimo ao Porto, a direção do clube português não efetivou o direito de compra e devolveu o lateral-esquerdo Léo Borges e o meia-atacante João Peglow. Agora, eles aguardam a decisão do departamento de futebol colorado para saberem se serão aproveitados, seguirão para um novo empréstimo ou até mesmo negociados.