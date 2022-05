Série B: Para voltar ao G4, Grêmio recebe o Criciúma

empate em 1 a 1 com o Ituano, na segunda-feira (16) Passadas sete rodadas da Série B, o Grêmio ainda não conseguiu se consolidar no G4 da competição. O, movimentou os bastidores do futebol gremista. E para se remobilizar nada melhor do que jogar diante de seu torcedor. Nesta quinta-feira, às 19h, o Tricolor recebe o Criciúma, pela 8ª rodada.

No trabalho desta quarta-feira, o primeiro e único entre o empate no Interior paulista e o confronto com os catarinenses, o técnico Roger Machado reuniu o grupo no gramado do CT Luiz Carvalho para uma conversa de cerca de 20 minutos antes da atividade. Dentro de campo, o treinador deve promover novas alterações na escalação.

A principal dúvida é se Gabriel Silva ganhará mais uma oportunidade entre os titulares ou se Lucas Silva retornará ao time. Uma certeza é que Roger terá que improvisar na lateral-direita. Nesta quarta-feira, o departamento médico confirmou a lesão de Rodrigo Ferreira, que passou por exame de imagem e foi constatada uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. A previsão é de um mês fora dos gramados.

Sem poder contar com Edílson, que está em fase final de recuperação, também por um problema muscular, o zagueiro Rodrigues volta a ser improvisado na lateral-direita. No ataque, quem pede passagem é o atacante Elkeson. Sem atuar há quase seis meses, ele vem entrando ao longo dos últimos jogos e tem mostrado boa movimentação. A novidade seria sua entrada ao lado de Diego Souza.

Uma provável escalação gremista para esta quinta-feira pode ter Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bitello, Gabriel Silva (Lucas Silva) e Biel; Elkeson e Diego Souza.

O Grêmio entra na rodada com 11 pontos, ocupando a 6ª colocação, dois pontos atrás do Vasco, quarto colocado, que fecha o G4. No momento, os quatro primeiros são campeões brasileiros. Em um campeonato marcado por times fracos tecnicamente e com grande empenho físico, o Tricolor perdeu apenas um jogo, mas, por outro lado, venceu pouco: são só três vitórias.

O adversário desta noite chega em Porto Alegre sem os seus principais jogadores: o meia-atacante Marquinhos Gabriel e o artilheiro Tiago Marques, diagnosticado com entorse no joelho direito. O Tigre, comandado por Claudio Tencati, pode ir a campo com Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Léo Costa, Arilson e Felipe Matheus; Bilú, Thiago Alagoano e Caio Dantas.