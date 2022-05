Com dois de Edenilson, Inter vence o Independiente Medellín no Beira-Rio

Pouco mais de 4 mil pessoas enfrentaram o frio, a chuva e todas as previsões climáticas contrárias para ver a boa vitória do Inter por 2 a 0 sobre os colombianos do Independiente Medellín, nesta terça-feira (17). A vitória teve a marca de Edenilson, que marcou os dos gols, comemorou com o punho cerrado e foi presenteado com uma bela atuação para amenizar a dor da injúria racial sofrida no jogo com o Corinthians. Os três pontos colocam o Colorado momentaneamente na liderança do Grupo E, da Copa Sul-americana.

O Inter dominou as ações desde o início. Logo aos oito minutos, em contra-ataque rápido, Mauricio deixou Edenilson na cara do gol, mas o camisa 8 bateu fraco e rasteiro para boa defesa de Marmolejo. Quatro minutos depois, foi a vez de Maurício assistir Wanderson. Ele cortou para esquerda e finalizou, mas a bola saiu desviada à esquerda. Wanderson chegou perto, aos 16: o time colombiano errou e entregou a bola para o camisa 11 que avançou pela esquerda e chutou. Marmolejo saltou para evitar o gol colorado.

Só que dois minutos depois, o Inter conseguiu romper a defesa colombiana. O participativo Wanderson enfiou nas costas da zaga para David. Ele tentou driblar o goleiro, que se recuperou e deu um tapinha na bola. Na sobra, o próprio David ficou com ela e cruzou no segundo pau, onde Edenilson surgiu entre a defesa e mandou para o fundo das redes. Na comemoração, o capitão tirou a camisa e, mostrando a cor de sua pele, comemorou o gol com o punho cerrado e erguido.

Aos 21, quase o segundo, mas Marmolejo tirou a bola dos pés de David. Aos 34, em contra-ataque veloz, Wanderson lançou Bustos, que finalizou, mas a bola desviou na zaga e saiu à direita. Os colombianos chegaram com perigo aos 37, também em contra-ataque, mas Hernández chutou, a bola bateu em Renê e saiu pela linha de fundo.

Na etapa final, o torcedor que foi até o Beira-Rio e enfrentou tanta adversidade do clima foi premiado com um belo gol de Edenilson. Aos 11 minutos, após duas tentativas de Wanderson, a bola sobrou para o camisa 8 bater de esquerda, colocado, no canto direito de Marmolejo. Um dos melhores em campo, Wanderson quase marcou dele aos 17, mas o goleiro do Medellín evitou.

O jogo seguiu aberto com os dois times buscando o ataque o tempo todo, mas com mais efetividade dos donos da casa. À frente do placar, Mano começou a usar o banco de reservas para poupar alguns titulares. Aos 40, Marmolejo fez dois milagres no mesmo lance: primeiro, no chute de Estevão e, n segundo, no cabeceio de Bruno Méndez. Só que o jogo já estava definido e o Inter dá um passo importante rumo às oitavas de final.

Inter 2 Daniel; Fabricio Bustos (Heitor), Bruno Méndez, Vitão e Renê (Moisés); Rodrigo Dourado, Edenilson, Carlos de Pena (Liziero) e Mauricio (Estevão); Wanderson e David (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Independiente Medellín 0 Marmolejo; Juan Arboleda, Víctor Moreno, Cadavid e Gómez (Pardo); Arregui; Juan Díaz (Castrillón), Juan Mosquera, Pineda (Juan Cuesta) e Vladimir Hernández (Ricaurte); Luciano Pons (Cambindo). Técnico: Julio Comesaña.

Árbitro: Facundo Tello (ARG).