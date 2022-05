Tricolor manifesta intenção de aderir à Libra

Nesta terça-feira, o Grêmio se manifestou oficializando a intenção de se unir ao grupo Liga do Futebol Brasileiro (Libra). Entretanto, a direção fez questão de ressaltar que a intenção é debater os critérios que definirão a partilha dos valores para cada clube. De acordo com a nota emitida pelo presidente Romildo Bolzan Júnior, proposta é que a divisão seja igualitária entre todos os participantes.

A decisão da entrada gremista na Libra se dá um dia após a reunião de um grupo de 25 clubes no Rio de Janeiro. Neste encontro, foi fechada uma proposta de divisão de 45% das receitas de forma igualitária, 25% referente a resultado esportivo e 30% de acordo com audiência, presença em estádio e engajamento em redes sociais. Até então, já fecharam com a Libra: Bragantino, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Ponte Preta, Santos, São Paulo e Vasco.

Dentro de campo, a equipe tricolor vive um momento de instabilidade na disputa da Série B. Sem conseguir decolar na segunda divisão, os comandados de Roger Machado deixaram o G-4 após o frustrante empate com o Ituano, segunda-feira à noite, no interior paulista. Depois de uma primeira etapa apática, na qual Brenno foi o destaque salvando o time, o Tricolor encontrou um gol com Diego Souza na etapa final, mas sofreu o revés no finzinho do jogo, deixando dois pontos importantes em Itu.

A coletiva do vice de futebol, Denis Abrahão, foi forte na crítica ao grupo de jogadores. "O Grêmio foi muito mal no primeiro tempo. Não teve alma, não teve raça e não teve força. Não foi o Grêmio. Não foi aquele Tricolor que nos acostumamos, com determinação e pegada. Contra o Cruzeiro foi a mesma coisa. Não quis comentar nada porque achei que tinham fatores externos que potencializaram a motivação do Cruzeiro. Hoje me preocupei", disse o dirigente.

Mas o Grêmio não tem tempo para lamentar o empate e volta a campo nesta quinta-feira, às 19h, na Arena, diante do Criciúma. A delegação enfrentou alguns problemas de logística no retorno a Porto Alegre nesta terça-feira. Para o confronto com os catarinenses, Roger Machado terá apenas um trabalho nesta quarta-feira para ajustar o time.

A tendência é de que Rodrigo Ferreira não fique à disposição já que precisou ser substituído com dores musculares. Por outro lado, Rodrigues deve voltar, depois de ficar de fora da viagem para São Paulo por sintomas gripais. A dúvida que fica é no meio-campo. Será que Roger manterá Gabriel Silva ou retornará com a experiência de Lucas Silva?