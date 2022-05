Grêmio abre o placar mas sofre o empate nos acréscimos para o Ituano

No encerramento da 7ª rodada da Série B, o Grêmio apenas empatou com o Ituano por 1 a 1 nesta segunda-feira (16), no estádio Novelli Júnior, em Itu. Com o resultado, o Tricolor chegou ao segundo jogo sem vencer e terminou a rodada fora da zona de classificação para a Série A. Agora, o clube gaúcho é o sexto colocado com 11 pontos.

O time comandado por Roger Machado volta a jogar na próxima quinta-feira (19), às 19h, contra o Criciúma, na Arena do Grêmio. Depois, o Tricolor para por mais 10 dias e só volta a disputar uma partida pela Série B no dia 29 de maio, diante do Vila Nova, no Serra Dourada (GO).

O jogo

Primeiro tempo de domínio do Ituano

Ao optar pela entrada do meia Gabriel Silva no lugar de Lucas Silva, Roger Machado esperava um meio-campo gremista mais rápido e dinâmico, dando a possibilidade do Grêmio se impor diante dos donos da casa. No entanto, o que se viu durante o primeiro tempo de partida foi exatamente o contrário e o 0 a 0 parcial saiu barato para o Tricolor.

Diante do seu torcedor, o Ituano dominou os 45 minutos iniciais, pressionou a saída de bola adversária e não deu espaços para o contra-ataque gremista. O que faltou foi sorte. Na melhor oportunidade paulista, aos 33 minutos, Léo Santos cabeceou à queima-roupa e a bola explodiu na trave.

Antes, o gol quase havia saído com Gerson Magrão, aos 18. No lance, o meia recebeu dentro da área e chutou de primeira, obrigando o goleiro Brenno operar um milagre. O Ituano também teve outras duas boas chances de abrir o placar, com dois chutes de fora da área de Aylon e Léo Santos.

Sem poder de reação e com dificuldades até para sair jogando, o Grêmio seguia buscando o lado esquerdo de campo para atacar, mas sem efetividade. A melhor chance gremista foi uma finalização de fora da área do garoto Bitello, após corte parcial da defesa do Galo de Itu.

Diego Souza marca, mas gol nos acréscimos deixa tudo igual no placar

Roger promoveu as entradas de Elkeson e Campaz na volta do intervalo. Saíram Elias e Gabriel Silva. Assim, o técnico buscou ter mais imposição com um ataque que já contava com Diego Souza. No entanto, num primeiro momento, quem pressionou e quase abriu o placar foi o Ituano, com outra cabeçada que bateu novamente na trave, com menos de um minuto de jogo – desta vez, a finalização foi do zagueiro Bernardo Schappo.

A resposta gremista veio na sequência e, na primeira grande (e única) oportunidade do time no jogo, o artilheiro da Série B, Diego Souza, recebeu um cruzamento de Biel dentro da área, dominou a bola no peito e, na tentativa do corte da defesa, ela sobrou limpa para o centroavante acertar o ângulo direito de Pegorari. O Ituano ainda reclamou de um possível domínio do artilheiro com o braço, mas o árbitro da partida confirmou o gol.

Se durante toda a partida o Ituano buscou se impor no ataque, ainda que sem sucesso, em desvantagem no placar não foi diferente.

O técnico Mazola Júnior reforçou o setor ofensivo com jogadores do banco de reservas e, quando a vitória gremista parecia encaminhada, o gol de empate saiu nos acréscimos com Lucas Nathan, que havia entrado durante o segundo tempo. O atacante recebeu um cruzamento do lateral-direito Pacheco, saiu da marcação de Mateus Sarará e empurrou para o gol no apagar das luzes, sacramentando o empate na cidade de Itu.

FICHA TÉCNICA

Ituano 1

Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Bernardo Schappo e Roberto (Mário Sérgio); Rafael Pereira (Gabriel Barros), Kaio (João Victor) e Lucas Siqueira; Gerson Magrão (Lucas Nathan), Aylon (Dudu Vieira) e Rafael Elias. Técnico: Mazola Júnior.

Grêmio 1

Brenno; Rodrigo Ferreira (Mateus Sarará), Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Gabriel Silva (Campaz); Elias (Elkeson), Biel e Diego Souza (Benítez). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)