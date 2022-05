Inter recebe o Medellín em busca da vitória e da liderança do Grupo E da Sul-Americana

Embora o Inter venha de quatro empates seguidos - Corinthians, Juventude, Guaireña e Avaí -, a evolução do time nas mãos de Mano Menezes é evidente. Só que para seguir sonhando com uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, a vitória é indispensável. Nesta terça-feira (17), às 19h15min, no Beira-Rio, o Colorado recebe os colombianos do Independiente Medellín, pela 5ª rodada do Grupo E.

Atrás do Guaireña, do Paraguai, apenas pelo número de gols marcados, os comandados de Mano precisam vencer para não depender de resultados paralelos. Nesta mesma noite, os paraguaios visitam o 9 de Octubre, no Equador. A notícia ruim para os colorados é a ausência de Alan Patrick. No empate em 2 a 2 com o Corinthians, no sábado, em casa, o camisa 10 iniciou entre os titulares, marcou o primeiro gol e participou efetivamente do segundo.

Mas Alan Patrick não está inscrito no torneio continental e só poderá jogar caso o time avance à próxima fase. O mesmo serve para o atacante Pedro Henrique. Com esse cenário, Maurício deve entrar no meio-campo. Já na zaga, Bruno Méndez volta ao time. O uruguaio ficou de fora do duelo pelo Brasileirão, pois pertence aos paulistas.

Nesta segunda-feira, a imprensa teve acesso apenas a primeira parte do treinamento no CT Parque Gigante. Sem muito tempo para treinar, o trabalho único antes da partida definiu a escalação e o modelo de jogo para enfrentar o Independiente Medellín, que acabou derrotado na Colômbia por 1 a 0, no dia 26 de abril, pela 3ª rodada.

Vitão, que precisou ser substituído pelo improvisado Moisés e deixou o gramado com um desconforto muscular, se recuperou e deve ir a campo diante dos colombianos. Dessa forma, uma provável escalação colorada tem Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Vitão e Renê; Rodrigo Dourado, Edenilson, Mauricio e Carlos de Pena; Wanderson e David.

Quem segue de fora do time é Taison. Afastado dos gramados desde o empate sem gols com o Avaí, no dia 1º de maio, no Beira-Rio, a previsão de retorno do camisa 7 é de três semanas. Por quanto, ele corre ao redor do gramado e ainda não foi liberado para o trabalho com bola. Caso a recuperação siga evoluindo, Taison pode voltar diante dos equatorianos do 9 de Octubre, na próxima semana, dia 24, também no Beira-Rio.