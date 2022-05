Inter x Independiente Medellín: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter recebe o Independiente Medellín nesta terça-feira (17), às 19h15min, em partida válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto, penúltimo do Colorado nesta fase, acontece no estádio Beira-Rio.

Segundo colocado do grupo E, uma vitória diante dos colombianos é obrigação para o time comandado por Mano Menezes. O Colorado soma seis pontos em quatro partidas disputadas, e está empatado em pontos com o líder Guaireña-PAR - abaixo, estão o clube colombiano e o 9 de Octubre-EQU, ambos com 4. Vale lembrar que apenas o primeiro colocado de cada grupo da Sul-Americana avança para as oitavas de final.

O Inter chega para a partida com uma sequência de quatro empates entre Sul-Americana e Brasileirão. A última vitória foi justamente contra o Independiente Medellín, na Colômbia. Na ocasião, Alexandre Alemão marcou o único gol na vitória de 1 a 0.

Onde assistir

A Conmebol TV é a única detentora dos direitos de transmissão da Copa Sul-Americana 2022. O canal por assinatura está disponível nos planos de TV da Claro e da Sky.

Prováveis escalações

Inter

Daniel; Fabricio Bustos, Bruno Méndez, Vitão (Mercado) e Renê; Rodrigo Dourado e Edenilson; Maurício, Carlos de Pena e Wanderson; David (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Independiente Medellín

Andrés Mosquera; Juan Guillermo Arboleda, Victor Moreno, Andrés Cadavid e Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, David Loaiza, Jean Pineda, Vladimir Hernández e Bryan Castrillón (Juan David Mosquera); Luciano Pons. Técnico: Julio Comesaña.

Arbitragem

O árbitro da partida será o argentino Facundo Tello, auxiliado pelos compatriotas Ezequiel Brailovsky e Facundo Rodríguez.

Ingressos de Inter x Independiente Medellín

As entradas para acompanhar o duelo entre Inter e Independiente já estão disponíveis. A abertura dos portões para todos os setores do Estádio ocorre às 17h15min.

Valor dos ingressos e modalidades:

Área Livre: R$ 100,00 (integral); R$ 40,00 (Campeão do Mundo, com desconto de 60%); R$ 80,00 (Nada Vai Nos Separar, com desconto de 20%).

Cadeira Locada: R$ 160,00 (integral); R$ 64,00 (Campeão do Mundo, com desconto de 60%); R$ 128,00 (Nada Vai Nos Separar, com desconto de 20%).

Portões 3,7 e 10: R$ 10,00 (sócio Academia do Povo).

Sócio Coloradinho: Deve confirmar presença através do Check-In.

Crianças não sócias (5 a 11 anos): Devem confirmar sua presença por meio do ingresso sem custo.

O check-in e a venda de ingressos para as modalidades de associados Colorado Titular (carteira vermelha), Patrimonial Clube, Parque Check-In e Coloradinho ficará disponível até as 20h15min no dia do jogo. A venda de ingressos para Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai nos Separar e Academia do Povo também se estende até as 20h15min no dia da partida.

Para não sócios e quem for efetuar a compra on-line, a venda começou no sábado (14), às 10h, e termina às 20h15min no dia do jogo.