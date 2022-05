Grêmio tenta voltar ao G4 da Série B diante do Ituano

Vinicius Alves

A partida entre Grêmio e Ituano nesta segunda-feira (16), às 20h, no estádio Novelli Junior, em Itu, encerra a 7ª rodada da Série B. Com os resultados paralelos, o Tricolor caiu da 4ª para a 6ª posição, com 10 pontos, e só uma vitória sobre o clube paulista coloca o time novamente na zona de acesso à Série A.