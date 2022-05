Ituano x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio vai até o interior paulista enfrentar o Ituano nesta segunda-feira (16), pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Marcado para as 20h, o confronto será disputado no estádio Novelli Junior, em Itu.

Os clubes vivem situações parecidas na Série B. Apesar de ser o nono colocado com 8 pontos, a distância do Ituano para o quarto colocado, Grêmio, é de apenas dois. Uma vitória dos donos da casa faria o Tricolor perder ao menos uma posição, já que seria ultrapassado em pontos pelos adversários.

Tanto Ituano, como Grêmio foram derrotados na última rodada da série B. O Galo de Itu perdeu o confronto paulista diante do Novorizontino por 2 a 1, no sábado (7), enquanto o Tricolor saiu derrotado para o Cruzeiro por 1 a 0, no domingo (8).

Os dois clubes voltam a se enfrentar pela segunda divisão nacional. Em 2005, em jogo disputado no Beira-Rio, já que o clube havia perdido o mando de campo no Brasileirão do ano anterior, o Tricolor acabou derrotado por 2 a 0.

Onde assistir Ituano x Grêmio

Os canais SporTV e Premiere, ambos fechados, anunciam a transmissão do confronto.

Escalações

Ituano

Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Bernardo Schappo e Roberto; Rafael Pereira, Kaio e Lucas Siqueira; Gerson Magrão, Aylon e Rafael Elias. Técnico: Mazola Júnior.

Grêmio

Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Silva (Gabriel Silva) e Bitello; Elias, Gabriel Teixeira e Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem

O árbitro da partida será Savio Pereira Sampaio (DF), auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Lucas Costa Modesto (DF).