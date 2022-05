Charles Aránguiz volta ser pauta no Inter

Seria Charles Aránguiz o novo Nilmar? A cada abertura de janela, o nome do jogador chileno surge como possibilidade de contratação do Inter, assim como ocorria com o atacante que já pendurou as chuteiras. Nesta semana, o volante de 33 anos apareceu mais uma vez com chances de retornar ao Beira-Rio. O contrato com o Bayer Leverkusen encerra apenas em julho de 2023, mas o atleta tenta uma liberação antecipada, já que é seu desejo retornar ao futebol sul-americano.

A boa relação da direção colorada com o clube alemão poderia facilitar a volta do jogador que atuou em Porto Alegre entre 2014 e 2015. Após se destacar pela Universidad de Chile, Aránguiz chegou ao Colorado, conquistando o bicampeonato Gaúcho. Em 2015, foi vendido ao Bayer Leverkusen por € 13 milhões. Hoje, o que afasta o volante é o alto salário, na casa do R$ 1,2 milhão. Na Alemanha, são 198 jogos disputados, marcou 15 gols e deu 22 assistências.

Com o término do Campeonato Alemão neste final de semana, quando o Leverkusen enfrenta o Freiburg, a expectativa é de que as conversas ganhem força na próxima semana. A equipe já confirmou o terceiro lugar e garantiu uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. O Inter já esteve bem perto de Aránguiz em 2020, mas os alemães acabaram renovando com o jogador por mais três temporadas. Caso haja um acerto, a transferência ocorreria na janela que abre em julho.