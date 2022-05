Globo e ESPN transmitirão Libertadores de 2023 a 2026

A transmissão dos jogos da Copa Libertadores em TV aberta no Brasil nas edições de 2023 a 2026 voltarão para a TV Globo. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, pela Conmebol, em suas redes sociais. ESPN e Paramount (Viacom) ficam com as transmissões para as plataformas pagas, enquanto o SBT vai ter direito a passar os duelos pela Sul-Americana.

"A licitação foi realizada com o apoio e assessoria técnica da FC DIEZ MEDIA, enquanto a integridade do processo foi assegurada pela Ernst & Young (EY) da Argentina, uma das principais empresas independentes de auditoria e transparência do mundo. A seleção foi feita sob os princípios, regras de transparência e solvência profissional e visa alcançar as condições mais vantajosas para o futebol sul-americano de clubes", escreveu a entidade sul-americana.

Em outubro do ano passado, TV Globo e Conmebol divulgaram nota oficial na qual celebraram o fim do processo que corria em uma corte na Suíça. A emissora foi à justiça em busca de uma resolução na rescisão contratual dos direitos de transmissão da Libertadores entre 2019 e 2022. Com o acordo, a rede carioca entrou na disputa para adquirir os direitos de transmissão na competição a partir de 2023, perdido para o rival SBT.

A confusão entre Globo e Conmebol começou no início de 2020, quando a emissora tentou baixar o valor pago pelas cotas - cerca de R$ 330 milhões anuais - alegando problemas financeiros por causa do auge da pandemia da covid-19. A entidade não apenas manteve os valores, como ainda acertou com a emissora paulista.