Grêmio segue preparação para jogo com o Ituano, na segunda-feira

anúncio do presidente Romildo Bolzan Júnior de que não será candidato ao governo do Estado e cumprirá todo o seu mandato à frente do clube. A quinta-feira (12) do Grêmio foi marcada peloCom isso, ele segue até dezembro de 2022. Os boatos de que Bolzan seria candidato pelo PDT ganharam força nas últimas semanas, o que agora foi negado.

Enquanto isso, o técnico Roger Machado deu sequência à preparação do time para a partida de segunda-feira (16), contra o Ituano, em Itu (SP). Após uma semana cheia para testes, ao que tudo indica, o treinador deve promover a entrada de Gabriel Silva no meio-campo, sacando Lucas Silva. No trabalho desta quinta-feira, Gabriel até iniciou o treino no CT Luiz Carvalho, mas no intervalo de uma atividade, foi para o vestiário por causa de uma dor de cabeça.

A boa notícia desta semana é a participação efetiva de Kannemann. O argentino está cada vez mais próximo de ser reintegrado ao elenco - ele ainda intercala o trabalho com bola com exercícios.

Roger ainda comandará três treinamentos antes da viagem. O grupo trabalha nesta sexta-feira, no sábado e no domingo. A partida ocorre as 20h de segunda-feira. Após uma semana sem jogos, o Grêmio não terá tanto tempo de recuperação até o próximo duelo, na quinta-feira, diante do Criciúma, na Arena, na única partida em casa neste mês.