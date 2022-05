Mano testa Alan Patrick entre os titulares

Com tempo para promover testes, o técnico Mano Menezes esboçou nesta quarta-feira uma escalação para o time do Inter que recebe o líder Corinthians neste sábado, às 19h, no Beira-Rio. A grande novidade foi a presença de Alan Patrick entre os titulares. Sem atuar desde novembro, o camisa 10 voltou aos gramados no último domingo, quando jogou por cerca de 25 minutos no empate com o Juventude, pelo Brasileirão. A dúvida que fica é se o meia-armador tem condições física de começar entre os titulares. Para colocar Alan Patrick no meio, Mano sacou Alemão da equipe e formou o ataque com Wanderson e David. Aliás, o jogador contratado junto ao Fortaleza não deixou o time em nenhum momento. Mais adiante, Alan saiu para a entrada de Alemão. Antes do fim, o camisa 10 retornou e quem saiu foi Wanderson.

A defesa já está definida. Sem poder contar com Bruuno Méndez que pertence ao Corinthians, Gabriel Mercado formará dupla com Vitão. Com isso, uma possível escalação para o confronto com o Timão tem Daniel; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Rodrigo Dourado, Edenilson, Carlos de Pena e Alan Patrick (Alemão); David e Wanderson. Os trabalhos serão retomados na manhã desta quinta-feira. Serão mais duas atividades até o enfrentamento com os paulistas.

A direção do Inter deve aproveitar a presença da diretoria do Corinthians em Porto Alegre para convencê-los a fechar o negócio envolvendo o zagueiro Bruno Méndez. Uma primeira proposta enviada pelo Colorado teria sido negada. O valor para adquirir o uruguaio em definitivo deve ficar bem abaixo dos US$ 6 milhões definidos no contrato de empréstimo.

Como a delegação paulista permanecerá em Porto Alegre após a partida, já que seguirá para Buenos Aires no início da próxima semana, quando enfrentará o Boca Juniors pela Libertadores da América, a direção do Inter terá mais tempo para chegar a um acordo e definir a permanência de Bruno Méndez no Beira-Rio. Entre o clube e o atleta já está tudo encaminhado e o desejo do atleta é seguir no Colorado.