Mano Menezes fala sobre Moisés na zaga do Inter e volta de Thiago Galhardo

Antes de o técnico Mano Menezes iniciar a sua primeira semana exclusiva de treinamentos, ele foi convidado do programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha nesta terça-feira (10). O treinador falou das suas impressões desde que chegou ao clube, avaliou os últimos empates e ainda comentou o aproveitamento de Moisés e o retorno de Thiago Galhardo do futebol espanhol.

Mano disse que o empate com o Juventude no último domingo acabou até sendo justo pelo que o time não conseguiu produzir. No entanto, afirmou que o gol sofrido nos acréscimos da etapa final não poderia ter ocorrido e que os três pontos teriam que estar na conta colorada. Já os empates com o Avaí, em casa, na rodada anterior, e com o Guaireña, no Paraguai, pela Sul-Americana, foram totalmente injustos, já que o time produziu bem mais que os adversários e que só faltou a bola entrar.

Questionado sobre alguns atletas pontuais, Mano disse que conversou com o lateral-esquerdo Moisés, recuperado de lesão, e que o jogador pode render como zagueiro. O treinador lembrou que Moisés já trabalhou com Fábio Carrile como defensor, mas não teve oportunidades de jogar porque tinham bons zagueiros no elenco.

"Ele tem características para a função. Não basta ter boa ideia, você precisa ver como as coisas andam. Ele treinou como zagueiro e foi bem, mas não é só coletivo que trabalha linha de quatro. Você faz trabalho de posicionamento com um volante à frente, rodando a bola, fazendo eles trabalharem posicionamento, combate, redução de espaço. Esse trabalho surte mais efeito do que o coletivo", contou. Como o elenco está com déficit de zagueiros por lesão, Moisés pode aparecer como opção no banco nos próximos jogos.

Sobre Thiago Galhardo, Mano fez questão de deixar claro que a definição será da direção. Emprestado ao Celta de Vigo, o jogador retorna em julho, já que o clube disse que não exercerá direito de compra. "Ele quer voltar? Quer estar no Inter? Esse é o primeiro passo. Se ele quiser, o clube define as questões de negócio. Galhardo viveu um momento especial com Eduardo Coudet, diferente do que a gente joga", dando ao entender que a volta do atacante não é esperada como um grande reforço para o restante da temporada.

A boa notícia no treino desta terça-feira foi o bom desempenho do atacante Pedro Henrique. Após sofrer uma pancada em uma costela no empate com o Juventude, o jogador foi observado e liberado para trabalhar. O Colorado volta aos treinamentos na manhã desta quarta-feira.