Ferreirinha passará por cirurgia de hérnia inguinal e desfalca o Grêmio

Ao que tudo indicava, 2022 seria um grande ano para Ferreirinha. Vestindo a camisa 10 do Grêmio, o atacante tinha tudo para ser o grande nome do time na disputa da Série B. Só que o jogador passou mais tempo no departamento médico do que à disposição do técnico Roger Machado. A relação entre a direção e o empresário do jogador parecia estar controlada, após algumas rusgas pela renovação de contrato. Entretanto, a polêmica agora é outra.

O staff do jogador procurou um tratamento alternativo, fora do clube, com células-tronco. Só que, nesta terça-feira (10), a direção gremista emitiu uma nota, informando que o atleta irá passar por uma cirurgia para a correção de uma hérnia inguinal. De acordo com o clube, o problema foi identificado em exames de imagem realizados nos últimos dias. O Tricolor reforça que esta lesão não foi constatada em nenhum exame feito anteriormente. O prazo para o retorno de Ferreira não foi informado.

A última partida de Ferreira foi no dia 15 de abril, na derrota para a Chapecoense, pela 2ª rodada da Série B. O atrito entre as partes foi provocado por uma declaração do diretor médico do clube, Ciro Simoni, em entrevista ao jornal Correio do Povo. Ele criticou a escolha do jogador, afirmando que o tratamento com células-tronco é experimental e que o atacante estava "por sua conta e risco". O empresário do jogador não quis se manifestar. O problema informado pelo clube sempre foi muscular.

Um dos motivos que teria levado Ferreira a optar pelo tratamento com as células-tronco foi o êxito que o atleta teve para superar uma fascite plantar, que atrapalhou o início de sua carreira, entre o time de transição e a afirmação no grupo profissional.

Ainda nesta terça-feira, a direção anunciou a ampliação do vínculo do meio-campista Bitello. A principal revelação gremista no time de Roger Machado nesta Série B. O jogador de 22 anos, eleito o craque do Campeonato Gaúcho, tinha contrato até 2023, agora, estendido até dezembro de 2025. Bitello está no Grêmio desde 2018 e foi descoberto quando atuava pelo Cascavel.

Enquanto isso, Roger deu início à preparação do time que enfrentará o Ituano, na próxima segunda-feira, no Interior de São Paulo. O treinador comandou um coletivo do time reserva contra a equipe de transição. Um dos observados foi Gabriel Silva, que pode ganhar a vaga de Lucas Silva já na próxima partida. Os reservas acabaram vencendo com gol de Elkeson. Já os titulares realizaram uma atividade em campo reduzido.