Grêmio: Roger pode abrir mão do tripé defensivo para sequência da Série B

derrota para o Cruzeiro por 1 a 0, domingo (8), Pela primeira vez, o técnico Roger Machado cogitou a possibilidade de rever o tripé defensivo de volantes no meio-campo do Grêmio. Logo após aem Minas Gerais, pela 6ª rodada da Série B, ele explicou que a troca de Lucas Silva por Gabriel Silva foi estratégica e disse que pode rever a formação do setor para a sequência da competição.

"Sacrificamos os pontas e eu precisava de um jogador com a característica do Gabriel para levar o time para frente. Não abri mão de fazê-la no intervalo, mas tudo é possível. Gabriel entrou bem e levou o time para frente, se livrando da marcação e empurrando bolas em profundidade. A troca é uma possibilidade sim, depende das circunstâncias", analisou Roger.

O treinador nunca escondeu que gosta de priorizar um meio-campo que proteja a defesa. Porém, em alguns momentos, a equipe carece de um articulador para fazer com que a bola chegue mais à frente. O argentino Benítez segue viajando o Brasil e não é testado em nenhum esquema. Já Gabriel Silva parece conseguir executar esse papel, de marcar e organizar a transição ofensiva.

O momento irregular e questionável de Lucas Silva pode fazer com que Roger reveja a formação e faça mudanças. Para isso, ele terá uma semana perfeita para testes, já que o Tricolor volta a campo apenas na próxima segunda-feira, dia 16, contra o Ituano, no estádio Novelli Junior, em Itu. O grupo se reapresenta na tarde desta terça-feira para retomar os trabalhos.

Na lateral-esquerda, Roger terá a volta de Nicolas, que cumpriu suspensão diante dos mineiros. O maior garçom gremista retoma naturalmente a vaga de Diogo Barbosa. Outra possibilidade de retorno é o lateral-direito Edílson. Ele pode ser reintegrado ao grupo já nos próximos dias. O atleta está recuperado da lesão no músculo posterior da coxa esquerda, sofrida com apenas 15 minutos de bola rolando na vitória sobre o Guarani por 3 a 1, no dia 21 de abril.