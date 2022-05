Sem Bruno Méndez, Inter deve ter Mercado no jogo de sábado contra o Corinthians

empate com o Juventude , após o gol sofrido nos acréscimos do segundo tempo, tirou dois pontos importantíssimos para o Inter se manter próximo dos líderes. Mesmo que o Campeonato Brasileiro esteja no começo, os times favoritos seguem tropeçando nas próprias pernas. No entanto, o Colorado tem uma oportunidade boa de rever os pontos perdidos para o Avaí e para o Ju já na próxima rodada. No sábado (14), às 19h, o adversário será o líder Corinthians, no Beira-Rio, com previsão de casa cheia.

Pela primeira vez desde que assumiu o clube, o técnico Mano Menezes terá uma semana cheia para treinos. E para o duelo com o Timão, não contará com o zagueiro Bruno Méndez. O uruguaio pertence aos paulistas e não pode ir a campo. Com isso, Gabriel Mercado deve ser o parceiro de Vitão que, no domingo, em Caxias do Sul, marcou seu primeiro gol pelo clube no segundo jogo em que entrou.

Há esperança de que Kaique Rocha retorne nesta semana e fique à disposição para, ao menos, compor o banco de reservas. Ele está em fase final de recuperação de um problema muscular na coxa direita. O defensor não atua há um mês e a previsão de retorno era de cinco semanas.

Já no meio-campo, Rodrigo Dourado pode ter reconquistado seu lugar entre os titulares colorados, desbancando Gabriel. Mais à frente, Alemão ganha dois concorrentes pela vaga: David e Pedro Henrique.

Com duas atuações sem brilho - Guaireña e Juventude -, o atacante que vinha de três gols em três jogos tem a titularidade ameaçada. Já Wesley Moraes parece, neste momento, não estar nos planos de Mano.

A boa notícia do domingo foi a reestreia de Alan Patrick. O novo camisa 10 atuou por pouco mais de 25 minutos, teve boa movimentação e quase marcou um belo gol de falta nos acréscimos, mas o goleiro César evitou a vitória colorada.

Sem atuar desde novembro do ano passado, Alan Patrick deve seguir um cronograma de retorno gradativo. Após o jogo, o armador falou sobre a possibilidade de ter mais pontos diante do Corinthians. "Eu espero que sim. O ritmo de jogo evolui ao longo das partidas e a tendência é que melhore. A decisão é do treinador, e nós temos que trabalhar. Sentimento bom de voltar. A condição física evolui a cada jogo. Vamos nos preparar bem para voltar a vencer dentro da nossa casa", planeja.

Depois da folga desta segunda-feira (9), o elenco se reapresenta na tarde desta terça.