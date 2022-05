Com 1º título de nível WTA, Bia Haddad atinge melhor ranking da carreira

A atualização do ranking da WTA nesta segunda-feira (9) trouxe uma boa notícia para o tênis brasileiro. Beatriz Haddad Maia saltou 13 colocações e apareceu na 52ª colocação, a melhor de sua carreira até agora. A tenista ascendeu na lista graças ao título do Torneio de Saint Malo, no fim de semana.

Foi sua maior conquista em nível WTA. A competição francesa distribui 125 pontos ao campeão. Na final, a brasileira superou a russa Anna Blinkova (135ª do mundo) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3. Até então, apenas três brasileiras haviam conquistado títulos de nível WTA em chaves de simples: Maria Esther Bueno, Niège Dias e Teliana Pereira.

"Muito feliz por esta conquista. Isso me traz mais força e motivação para seguir em frente trabalhando duro", celebrou a tenista, que brilha agora também no ranking. Sua melhor posição no ranking era a 58ª, em 2017. Após o título e a subida na lista da WTA, ela exaltou o trabalho com o técnico Rafael Paciaroni. "Desde que iniciamos a parceria, foram sete títulos, a conquista do meu maior torneio em simples, a conquista do melhor ranking da carreira", celebrou.

Recentemente, Bia afirmou que sua meta é alcançar o Top 20 do ranking. E também disse ter tênis suficiente para conquistar um Grand Slam em simples. Em janeiro, ela quase obteve o feito nas duplas, no Aberto da Austrália. Foi vice-campeã, num resultado histórico para o tênis nacional.

As brasileiras Laura Pigossi e Gabriela Cé também subiram no ranking. Medalhista de bronze nas duplas nos Jogos de Tóquio, ao lado de Luisa Stefani, Pigossi ganhou três posições no ranking de simples e alcançou o 125º posto, o melhor de sua carreira até agora. Já Gabriela Cé saltou 60 posições e figura na 232ª colocação.

No masculino, o principal nome foi o espanhol Carlos Alcaraz. Ele galgou três colocações e subiu para o sexto lugar, sua melhor colocação da carreira, após faturar o título em Madri. O russo Andrey Rublev ganhou uma posição e está em 7º. O mesmo aconteceu com o canadense Felix Auger-Aliassime, em 9º. Já o norueguês Cásper Ruud e o italiano Matteo Berrettini caíram três e duas colocações, respectivamente, para 10º e 8º.

Entre os brasileiros, Thiago Monteiro se aproximou de retornar ao Top 100. Ele subiu duas posições e alcançou o 101º posto. Já Felipe Meligeni e Matheus Pucinelli perderam dois lugares e estão agora em 189º e 220º, respectivamente.

Confira abaixo os rankings atualizados:

FEMININO

1ª - Iga Swiatek (POL), 7.061 pontos

2ª - Barbora Krejcikova (RCH), 5.011

3ª - Paula Badosa (ESP), 4.720

4ª - Maria Sakkari (GRE), 4.596

5ª - Anett Kontaveit (EST), 4.446

6ª - Karolina Pliskova (RCH), 4.152

7ª - Ons Jabeur (TUN), 3.895

8ª - Aryna Sabalenka (BIE), 3.721

9ª - Danielle Collins (EUA), 3.211

10ª - Garbiñe Muguruza (ESP), 3.135

MASCULINO

1º - Novak Djokovic (SER), 8.260

2º - Daniil Medvedev (RUS), 7.990

3º - Alexander Zverev (ALE), 7.020

4º - Rafael Nadal (ESP), 6.435

5º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 5.750

6º - Carlos Alcaraz (ESP), 4.773

7º - Andrey Rublev (RUS), 4.115

8º - Matteo Berrettini (ITA), 3.895

9º - Felix Auger-Aliassime (CAN), 3.760

10º - Casper Ruud (NOR), 3.760