Série B: Grêmio volta a enfrentar o Cruzeiro após quase 3 anos

Grêmio e Cruzeiro jogam neste domingo (8), às 16h, no estádio Independência, em Minas Gerais. A partida é válida pela 6ª rodada da Série B. Os dois clubes estão empatados com 10 pontos na classificação, mas o Tricolor fica na vice-liderança devido ao saldo de gols - a Raposa é a terceira colocada.

Finalistas da Copa do Brasil de 2016, agora os times vivem momentos completamente diferentes da época. O Grêmio, campeão daquela edição, joga contra um Cruzeiro que disputa pelo terceiro ano consecutivo a segunda divisão. A última vez que se enfrentaram foi na 37ª rodada da Série A de 2019. Na ocasião, o Grêmio venceu na Arena por 2 a 0.

Diante do Cruzeiro, Roger Machado quase teve um desfalque de última hora, mas Bruno Alves confirmou sua presença na partida depois de deixar o treino da última quarta-feira com dores no tornozelo direito. Sendo assim, as ausências do Grêmio são Nicolas, expulso contra o CRB, Kannemann, em fase de recuperação de uma cirurgia no quadril, e Ferreira, sem prazo de retorno devido a uma lesão na coxa.

Em relação ao time que entrou em campo na vitória sobre o CRB, a única novidade deve ser o lateral-esquerdo Diogo Barbosa. Um provável Grêmio tem: Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva e Bitelo; Gabriel Teixeira, Elias e Diego Souza.

Sob o comando do uruguaio Paulo Pezzolano, os donos da casa devem entrar em campo com: Rafael; José Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock; Leonardo Pais, Willian, Neto e Bidu; Luvannor Henrique, Jajá e Edu.