Grêmio: Bruno Alves sai mancando do treino e vira preocupação para duelo com o Cruzeiro

Com o time encaminhado desse o início da semana para o duelo com o Cruzeiro, domingo, pela 6ª rodada da Série B, o técnico Roger Machado pode ter ganho um problema no treino desta quarta-feira. O zagueiro Bruno Alves deixou o gramado mais cedo, sentindo dores no tornozelo direito. Com isso, ele passa a ser dúvida para o enfrentamento com os mineiros.